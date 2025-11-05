inklusion.png Sitio accesible
Aplicarán vacunas contra la influenza, COVID-19 y tétanos gratis en CDMX

La temporada invernal en México está por comenzar y para que no te enfermes pondrán gratis la vacuna contra la influenza y COVID-19.

Vacunación gratuita en el Zócalo de CDMX
X: @GobCDMX
1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Comienza la temporada invernal en México, y por ello, es importante vacunarse para evitar enfermedades como la influenza, COVID-19 y neumococo entre otras, y en la CDMX estarán aplicando un amplio esquema de vacunación gratuito .

Aplicarán vacunas gratis en CDMX

De acuerdo con la información del Gobierno de CDMX , se realizará la campaña de vacunación y se aplicarán:

  • Influenza
  • Neumococo
  • Triple viral
  • Tetános
  • COVID-19

Influenza

Influenza protege contra: Virus de la tipo A (H1N1, H3N2) y tipo B (linajes Victoria y Yamagata). Se aplica a partir de los 6 meses de edad y los grupos prioritarios son:

  • Adultos mayores de 60 años
  • Niños de 6 meses a 5 años
  • Mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, asma, EPOC, VIH, obesidad
  • Se debe aplicar una vez al año, preferentemente previo a que comience la temporada invernal

COVID-18

Protege del COVID-19 grave, la hospitalización y la muerte causadas por el virus SARS-CoV-2. Se recomienda aplicar a mayores de 5 años, adultos mayores, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas.

El esquema básico es de 2 dosis dependiendo la marca y como refuerzo una dosis adicional cada año o según indicación sanitaria.

Vacuna BCG en CDMX
¿Cuándo y dónde aplicarán las vacunas?

La vacunación gratuita se llevará a cabo todos los martes hasta marzo de 2026. Te recomendamos llegar con tiempo debido a que hay gran afluencia de personas.

Además, puedes vacunarte en los centros de salud y en el Estadio Olímpico Universitario del 10 al 14 de noviembre de 2025. Sino cuentas con tu cartilla de vacunación, puedes acudir y te indicarán qué vacunas aplicarte.

¿Cuándo empieza la temporada invernal en México?

La temporada invernal 2025 en México comenzará el domingo 21 de diciembre a las 9:04 horas del centro de la Ciudad de México y concluye el 21 de marzo de 2026. Durante esa época se prevén bajas temperaturas provocadas por diferentes frentes fríos.

Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx