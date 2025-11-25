Avance único; científicos crean mapa contra el Covid-19 para conocer los próximos tratamientos a seguir

La batalla contra el Covid-19 se mantiene en curso, pues un nuevo artículo publicado en la revista Cell Systems reveló que un grupo de científicos de los Estados Unidos (EUA) e Israel, crearon un mapa para conocer las mutaciones de este virus, así como encontrar los próximos tratamientos ante las variantes.

Y es que desde el pasado 2020 el virus SARS-CoV-2 ha logrado evolucionar en más de cinco ocasiones, lo cual ha llevado a que se generen variantes mucho más agresivas para las personas que incluso ya han sido vacunadas o que ya pasaron por el proceso de contagio anteriormente.

¿Cómo es el mapa para tratamientos contra el Covid-19?

Entre los hallazgos y mapeo científico que se generó recientemente contra el Covid-19 , se destacó que el equipo investigó y analizó más de mil estructuras tridimensionales que revelaron cómo distintos anticuerpos se unen a la proteína espiga del virus, la cual utiliza la enfermedad para infectar las células humanas.

Tras ello, se encargaron de clasificar las estructuras según el punto en donde cada anticuerpo se logra adherir al virus, lo cual reveló lo siguiente:

Los anticuerpos humanos reconocen casi toda la superficie vulnerable del Covid-19

En la mayoría de los casos, las mutaciones ocurren en las zonas más “atacadas” por los anticuerpos

La mayoría de los anticuerpos terminan uniéndose al virus de formas muy similares

Científicos reconocen la necesidad de contar con nuevos anticuerpos

A pesar de la gran cantidad de anticuerpos que existen hoy en día y la efectividad de cada uno de ellos contra el virus, el doctor Yi Shi, uno de los líderes del estudio, reveló que el Covid-19 ha encontrado la manera de “escapar”.

Es por ello que el grupo de científicos señaló que una de las soluciones más efectivas para poder seguirle haciendo frente a este virus, es diseñar anticuerpos más versátiles que sean capaces de reconocer varias regiones “atacables” a la vez.

Nuevas tecnologías contra variantes de Covid-19

De igual forma se destacó que los llamados nanocuerpos podrían fungir de mejor manera gracias a que son más pequeños, llegan a “rincones del virus” a los que los anticuerpos no pueden, además de que se unen a regiones muy estables.

