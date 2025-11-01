Las enfermedades que provocan mas muertes de mujeres en México

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que en México murieron 211 mil 894 personas de enero a marzo de 2025, el 44.3% fueron mujeres y el 55.6% hombres y aquí te decimos cuáles son las enfermedades que afectan más a las mujeres.

¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a las mujeres?

La información presentada por el INEGI , proviene de los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil, en los servicios médicos forenses y en las actas de defunción que se emitieron en las Agencias del Ministerio Público.

De acuerdo con la información, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las tres primeras causas de defunción tanto para mujeres como para hombres .

Aquí te presentamos cuáles son las principales causas de muerte en mujeres:

Enfermedades del corazón: 23 mil 903 muertes

Diabetes mellitus: 15 mil 218 muertes

Tumores malignos: 12 mil 461 muertes

Influenza y neumonía: 5 mil 428 muertes

Enfermedades cardiovasculares: 4 mil 243 muertes

Enfermedades del hígado: 2 mil 858 muertes

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 2 mil 789 muertes

Insuficiencia renal: 2 mil 139 muertes

Accidentes: 2 mil 136 muertes

Septicemia: mil 67 muertes

Principales causas de muerte en México

Por otro lado, las principales causas de muerte en México son:

Enfermedades del corazón con 511 mil 382 muertes (23 mil 903 mujeres y 27 mil 475 hombres.

Diabetes mellitus con 30 mil 578 muertes, 15 mil 218 mujeres y 15 mil 360 hombres.

Tumores malignos con 23 mil 678 muertes, 12 mil 461 mujeres y 11 mil 217 hombres.

Le siguen influenza y neumonía con 11 mil 703 defunciones; enfermedades del hígado con 10 mil 97 muertes; accidentes con 9 mil 480; enfermedades cerebrovasculares con 9 mil 40; agresiones (homicidios) con 7 mil 133; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 5 mil 678 e insuficiencia renal con 4 mil 748.

