Las enfermedades que provocan mas muertes de mujeres en México
De acuerdo con cifras del INEGI, en el primer trimestre de 2025 se registraron más de 200 mil muertes, estas son las enfermedades con mayores índices de mortandad.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que en México murieron 211 mil 894 personas de enero a marzo de 2025, el 44.3% fueron mujeres y el 55.6% hombres y aquí te decimos cuáles son las enfermedades que afectan más a las mujeres.
¿Cuáles son las enfermedades que más afectan a las mujeres?
La información presentada por el INEGI , proviene de los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil, en los servicios médicos forenses y en las actas de defunción que se emitieron en las Agencias del Ministerio Público.
De acuerdo con la información, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las tres primeras causas de defunción tanto para mujeres como para hombres .
Aquí te presentamos cuáles son las principales causas de muerte en mujeres:
- Enfermedades del corazón: 23 mil 903 muertes
- Diabetes mellitus: 15 mil 218 muertes
- Tumores malignos: 12 mil 461 muertes
- Influenza y neumonía: 5 mil 428 muertes
- Enfermedades cardiovasculares: 4 mil 243 muertes
- Enfermedades del hígado: 2 mil 858 muertes
- Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas: 2 mil 789 muertes
- Insuficiencia renal: 2 mil 139 muertes
- Accidentes: 2 mil 136 muertes
- Septicemia: mil 67 muertes
Principales causas de muerte en México
Por otro lado, las principales causas de muerte en México son:
- Enfermedades del corazón con 511 mil 382 muertes (23 mil 903 mujeres y 27 mil 475 hombres.
- Diabetes mellitus con 30 mil 578 muertes, 15 mil 218 mujeres y 15 mil 360 hombres.
- Tumores malignos con 23 mil 678 muertes, 12 mil 461 mujeres y 11 mil 217 hombres.
Le siguen influenza y neumonía con 11 mil 703 defunciones; enfermedades del hígado con 10 mil 97 muertes; accidentes con 9 mil 480; enfermedades cerebrovasculares con 9 mil 40; agresiones (homicidios) con 7 mil 133; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con 5 mil 678 e insuficiencia renal con 4 mil 748.
