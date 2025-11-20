Uso prolongado de pastillas anticonceptivas aumentaría el riesgo de cáncer de mama

El uso de pastillas anticonceptivas estaría asociado con un mayor riesgo de contraer cáncer de mama, así lo reveló un nuevo estudio; un dato relevante es que más de 150 millones de mujeres en el mundo usan este tipo de píldoras hormonales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Uso de pastillas anticonceptivas y su relación con el cáncer

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Maturitas , las mujeres que usaron anticonceptivos hormonales por 5 años o más tenían un 20% más de probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las que nunca los tomaron.

Mientras que en el caso de las mujeres jóvenes el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumentó 41% comparado con quienes no usaron ningún tipo de anticonceptivo hormonal.

Para llegar a esta conclusión se analizaron 23 estudios previos que agrupaban a 5 millones 572 mil pacientes mujeres y 72 mil 350 casos de cáncer de mama.

Hubo un aumento progresivo del riesgo en los primeros cinco años de uso de anticonceptivos hormonales como parches, píldoras y dispositivos y tras ese periodo el riesgo se mantuvo estable hasta el décimo año que volvió a aumentar.

Los resultados deben interpretarse con cautela

Cabe destacar que el equipo que realizó el estudio indicó que los resultados se deben interpretar con cautela pues hay algunas limitaciones como el alto nivel de heterogenecidad que no pudo explicarse a excepción del subgrupo de mujeres premenopáusicas. Además, los estudios abarcan décadas y algunas formulaciones hormonales han cambiado lo que podría haber influido en los resultados.

Tampoco se tomó en cuenta el tiempo transcurrido desde que las mujeres dejaron de tomar las pastillas anticonceptivas , un factor que reduce el riesgo con los años. En conclusión, los hallazgos muestran que hay una asociación significativa con el uso de anticonceptivos hormonales y un mayor riesgo de padecer cáncer pero varia dependiendo la dosis-respuesta y otros factores que pueden influir en los resultados.

Las mujeres que son candidatas para el rejuvenecimiento vaginal; ¿en qué consiste? [VIDEO] Este procedimiento es capaz de mejorar la función y el aspecto de los genitales femeninos que se ven afectados por el parto, la menopausia o el envejecimiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.