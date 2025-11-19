Síntomas de la nueva cepa H5N5 de la gripe aviar detectada en humanos

Tos, secreción nasal y conjuntivitis son parte de los síntomas que se han detectado en la nueva cepa H5N5 de la gripe aviar , la cual recientemente el gobierno de los Estados Unidos (EUA) confirmó que se hizo presente en un ciudadano de la tercera edad de la entidad de Washington.

De acuerdo con lo mencionado por medios y agencias internacionales, el hombre de la tercera edad fue hospitalizado a raíz de esta enfermedad a inicios de noviembre de este 2025, esto luego de que presentara síntomas similares a los de la influenza.

Síntomas de la nueva cepa de la gripe aviar

Si bien es cierto que hasta el momento solamente se conoce un sólo caso de contagio por la cepa H5N5 de la gripe aviar , se ha informado que entre los síntomas que se reportaron por esta enfermedad están las siguientes:

Tos

Secreción nacional

Dolor de garganta

Escalofríos

Conjuntivitis

Infección ocular

Es importante mencionar que estos síntomas están basados en lo observado en otras cepas de la enfermedad, pues hasta el momento se tiene un expediente limitado sobre las afecciones que puede generar el H5N5 de la gripe aviar.

¿Qué tan peligrosa es para los humanos la cepa H5N5 de la gripe aviar?

De acuerdo con funcionarios de salud estatales de Washington y federales en territorio de los Estados Unidos, a pesar de lo novedoso que es el contagio de esta nueva cepa de la enfermedad en humanos, no se cree que represente una mayor amenaza en comparación con lo ya conocido.

Se mencionó que en la mayoría de los casos conocidos entre 2024 y este 2025, los pacientes únicamente sufrieron por “enfermedades leves”, especialmente entre los trabajadores de granjas avícolas y ganaderas.

¿Cómo se transmite la gripe aviar en humanos?

Vale la pena mencionar que la gripe aviar se transmite a humanos principalmente por el contacto directo con los fluidos de las aves de corral.

En general, se menciona que la saliva, moco y excremento de estos animales puede derivar en el contagio con este virus.

