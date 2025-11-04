Cofepris alerta por venta de medicamentos falsos para tratar cáncer

Cada vez es más común encontrar todo tipo de artículos en venta en internet; sin embargo, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por venta ilegal de medicamentos falsos o sin registro sanitario, te contamos de cuáles se trata y algunas recomendaciones.

Medicamentos falsos a la venta

De acuerdo con el comunicado de la Cofepris , la siguiente lista de medicinas se comercializan a un menor precio y sin receta médica en plataformas, sitios web y aplicaciones móviles:

Oncaspar 750 U/mL (Pegaspargase): se comercializa en una presentación no autorizada con etiquetado en idioma distinto al español y se receta como parte de un tratamiento de quimioterapia para tratar a niños y adultos con leucemia linfoblástica aguda.

Epclusa /Sofosbuvir/Velpatasvir) tabletas de 400 y 100 mg: se trata de los lotes CNKGY y CSNPD, el primero es falsificado y el segundo legítimo pero presenta irregularidades, es un fármaco para adultos con hepatitis C.

Encicarb 1k (Carboximaltosa férrica) 1 g/20ML: no tiene número de lote y no cuenta con registro sanitario de Cofepris y se administra a pacientes con anemia.

Aclasta 5 mg/100 mL (Ácido zoledrónico): los lotes SJAP5 y NB4641 es para tratar la osteoporosis en hombres y la postmenopausia en mujeres.

Arasamila (Rituximab) 500 mg/50 mL en solución inyectable: se trata de los lotes MC8279 y NN0266,es utilizado para tratar linfoma no-Hodkin, leucemia linfática crónica y artritis reumatoide.

Sutinat 50 cápsulas: lote 702900 y se utiliza para trtar carcinoma de células renales, tumores del estroma gastrointestinal y tumores neuroendocrinos pancreáticos.

Polivy 150 mg (Polatuzumab vedotina) con el lote B5025B25 es un tratamiento de adultos con linfoma difuso de células b grandes, recidivante o refractario.

Survanta 25 mg/mLL (Beractant) suspensión se usa para la prevención y el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria en bebés prematuros.

Yervoy 50 mg/10 mL (Ipilimumab) solución inyectable con lote ACP3609 que se usa para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de riñón , colorrectal, carcinoma hepatocelulasa, mesotelioma pleural maligno y cáncer de esófago.

Opdivo 100 mg solución inyectable con lote ACS7118 para el tratamiento de melanoma avanzado metastásico, cáncer de pulmón, linfoma de Hodkin clásico, cáncer de cabeza y cuello y cáncer colorrectal.

Xtandi 40 mg (Enzalutamida) cápsulas con lote 2053204 que es utilizado para el cáncer de próstata.

Dupixent 300 mg/ 2 mL (Dupilumab) inyectable con lote 3L078F y es usado para tratar la dermatitis atópica, asma grave y rinosinusitis crónica con poliposis nasal.

¿Qué hacer ante la venta de medicamentos falsos?

La Cofepris recomienda a la población no comprar medicamentos en sitios web, plataformas o aplicaciones y menos si los venden sin receta médica. Tienen un precio bajo, están etiquetados en otro idioma y no cuentan con registro sanitario .

Estos medicamentos ponen en riesgo la salud de quien los consume pues se desconoce su origen, almacenamiento y contenido.

