Enfermedades más comunes durante el invierno en México y recomendaciones
La temporada de invierno esta por comenzar y para que tomes previsiones te decimos cuáles son las enfermedades más comunes y cómo cuidarte.
La temporada de frío en México abarca desde octubre hasta marzo y durante este periodo de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, por ello aquí te decimos cuáles son la enfermedades más comunes y algunas recomendaciones para que cuides tu salud.
Enfermedades más comunes en temporada de frío
Debido a que baja la temperatura y hay menos ventilación en las viviendas, escuelas y lugares de trabajo se facilita el contagio de virus entre las personas, algunas de las enfermedades más comunes durante la temporada invernal son:
Resfriado: los síntomas van desee congestión y escurrimiento nasal, tos, estornudos, ojos llorosos, fiebre y dolor de garganta.
Gripe: es una enfermedad infecciosa, algunos de los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, estornudos, dolor de garganta, tos seca, cansancio y malestar en general.
COVID-19: se ha convertido en una enfermedad estacional y tiene síntomas similares al resfriado y gripe acompañados de pérdida de olfato y gusto.
Faringitis : es la inflamación de la garganta y provoca síntomas como dolor, fiebre, dolores de cabeza y musculares.
Bronquitis: es la inflamación de los bronquios e impiden que el aire llegue a lo más profundo del pulmón y los síntomas son fiebre, cansancio, dolor de pecho y dificultad para respirar.
Neumonía: ocurre cuando se inflaman los pulmones y quien la padece presenta fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor de pecho, tos, falta de apetito y debilidad al respirar.
Grupos más vulnerables en temporada invernal
Los sectores de la población que son más propensos a sufrir estas enfermedades son los niños menores de 5 años, personas embarazadas, adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónica como la diabetes.
Recomendaciones para cuidarte en temporada invernal
Las autoridades recomiendan a la población:
- Cubrir boca y nariz al exponerse al frío.
- Usar ropa abrigadora, de preferencia de algodón o lana.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir agua simple o bebidas tibias sin endulzar.
- Comer frutas y verduras de temporada que aporten vitamina C.
- Lavar o desinfectar tus manos con frecuencia.
- No fumar en lugares cerrados.
