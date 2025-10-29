Enfermedades más comunes durante el invierno en México y recomendaciones

La temporada de frío en México abarca desde octubre hasta marzo y durante este periodo de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, por ello aquí te decimos cuáles son la enfermedades más comunes y algunas recomendaciones para que cuides tu salud.

Enfermedades más comunes en temporada de frío

Debido a que baja la temperatura y hay menos ventilación en las viviendas, escuelas y lugares de trabajo se facilita el contagio de virus entre las personas, algunas de las enfermedades más comunes durante la temporada invernal son:

Resfriado: los síntomas van desee congestión y escurrimiento nasal, tos, estornudos, ojos llorosos, fiebre y dolor de garganta.

Gripe: es una enfermedad infecciosa, algunos de los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, tos seca, estornudos, dolor de garganta, tos seca, cansancio y malestar en general.

COVID-19: se ha convertido en una enfermedad estacional y tiene síntomas similares al resfriado y gripe acompañados de pérdida de olfato y gusto.

Faringitis : es la inflamación de la garganta y provoca síntomas como dolor, fiebre, dolores de cabeza y musculares.

Bronquitis: es la inflamación de los bronquios e impiden que el aire llegue a lo más profundo del pulmón y los síntomas son fiebre, cansancio, dolor de pecho y dificultad para respirar.

Neumonía: ocurre cuando se inflaman los pulmones y quien la padece presenta fiebre, escalofríos, tos con flemas, dolor de pecho, tos, falta de apetito y debilidad al respirar.

Grupos más vulnerables en temporada invernal

Los sectores de la población que son más propensos a sufrir estas enfermedades son los niños menores de 5 años, personas embarazadas, adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónica como la diabetes.

Recomendaciones para cuidarte en temporada invernal

Las autoridades recomiendan a la población:



Cubrir boca y nariz al exponerse al frío.

Usar ropa abrigadora, de preferencia de algodón o lana.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Ingerir agua simple o bebidas tibias sin endulzar.

Comer frutas y verduras de temporada que aporten vitamina C.

Lavar o desinfectar tus manos con frecuencia.

No fumar en lugares cerrados.

