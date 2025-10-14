Detalles de Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025 para enfermedades por frío y clima

La temporada invernal está por comenzar y los padecimientos provocados por los fríos extremos y la humedad de las lluvias debido al clima en el país suelen estar a la orden del día por lo que el Gobierno de México de la mano de la Secretaría de Salud han dado por iniciada la Campaña Nacional de Vacunación 2025 de Invierno.

David Kershenobich, secretario de Salud dio a conocer los detalles de la vacunación que se llevará a cabo y que en sus propias palabras busca inocular “cuando menos a 50 millones de personas” en todo el país y se busca que con esto “no se nos vuelvan a presentar estos brotes tan importantes de estas enfermedades” como se vivió entre 2020 y 2021 con el COVID-19.

📢 En medio de la contingencia por las recientes lluvias 🌧️ en la Sierra Norte, el @Gob_Puebla que encabeza @armentapuebla_ llevó a cabo en Xicotepec la Jornada de Salud #PorAmorAPuebla e inicio de la Campaña Nacional de Vacunación Temporada Invernal, con dosis contra COVID-19 💉… pic.twitter.com/shUoj0s5WP — Secretaría de Salud (@SaludGobPue) October 14, 2025

¿Qué vacunas se aplicarán durante la campaña?

Las autoridades sanitarias informaron que durante la Campaña de Vacunación 2025 se aplicarán cerca de 35.4 millones de vacunas contra la influenza, 10.9 millones contra el COVID-19 y 4.2 millones contra el Neumococo.

Los biológicos que se aplicarán para prevenir infecciones severas de COVID-19 son:

Spikevax LP.8.1 del fabricante Moderna

Comirnaty LP.8.1 de Pfizer/BioNTech,

Grupos de edad para la Campaña de Vacunación 2025

También fueron detallados los grupos que serán prioritarios para recibir las vacunas durante este periodo y son los siguientes:

Adultos de más de 60 años

Mujeres embarazadas

De seis a 59 meses (4.9 años)

De cinco a 59 años con comorbilidades, como diabetes, hipertensión, EPOC u obesidad

Todo el personal de Salud

Limitantes para COVID 19

Estas serán aplicadas en centros de salud de octubre de 2025 a abril de 2026 además el funcionario recordó que el año pasado se inició con la Campaña de Vacunación el 15 de octubre y con esto se logró reducir la incidencia de contagios de COVID-19 y de Influenza Estacional.

En otros temas el secretario también habló sobre la cantidad de contagios de Sarampión en México y dijo que:

“Hay dos estados que todavía son muy importantes en casos, que son Jalisco y Guerrero, en esos dos estados todavía tenemos casos, no en el número que teníamos en Chihuahua, pero todavía tenemos cantidades importantes. En el caso de Guerrero tiene que ver con la sierra y en Jalisco, la dispersión, pero estamos controlando los casos”.

