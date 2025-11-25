Soledad en los hombres es declarada un problema de salud pública por la OMS; características y riesgos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó en julio de 2025 que la soledad y el aislamiento social son una prioridad global de salud pública. Aunque no emitió una declaración exclusiva sobre la soledad en hombres, sí señala que ellos forman uno de los grupos más afectados por factores culturales y de género. La agencia advierte que la desconexión social provoca riesgos comparables al tabaquismo, la obesidad y la inactividad física.

La OMS sostiene que la soledad y el aislamiento están vinculados con más de 871 mil muertes anuales. En los hombres, el impacto es más grave debido a la baja búsqueda de ayuda, el estigma emocional y estilos de afrontamiento dañinos como el consumo de alcohol o el retraimiento social.

¿Qué descubrió exactamente la OMS sobre la soledad?

Los informes oficiales describen la soledad como una amenaza urgente para la salud global. Entre 2014 y 2019 aumentó el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, demencia y trastornos de salud mental. La falta de conexión social duplica o triplica la probabilidad de depresión y ansiedad.

El organismo detalla que 1 de cada 6 personas en el mundo se siente seriamente sola. Los jóvenes, incluidos hombres de 15 a 29 años, presentan tasas más altas que la población adulta y declaran menor acceso a redes de apoyo.

¿Por qué los hombres enfrentan un riesgo mayor?

Los análisis de la OMS muestran que persiste un fuerte estigma hacia la vulnerabilidad masculina. Muchos hombres limitan la expresión emocional y evitan hablar de problemas personales, lo que favorece relaciones superficiales y aislamiento.

Los expertos vinculan este patrón con las llamadas “muertes por desesperanza”:



Suicidio

Alcoholismo

Sobredosis

En la mayoría de los países, los hombres registran hasta cuatro veces más suicidios, y la soledad aparece como uno de los factores centrales.

Impacto social y sanitario del aislamiento masculino

El aislamiento afecta la productividad laboral, el rendimiento académico y la estabilidad emocional. La OMS advierte que la desconexión social incrementa la presión sobre los sistemas de salud, ya que se relaciona con enfermedades crónicas y mayor mortalidad prematura.

Para las comunidades, el fenómeno implica menor cohesión social y más riesgo de violencia, consumo problemático y crisis de salud mental, especialmente en hombres jóvenes y de mediana edad.

¿Qué propone la OMS para enfrentar la soledad en hombres?

La hoja de ruta 2025 recomienda políticas nacionales que integren la conexión social a los sistemas de salud, educación y trabajo. Para los hombres, sugiere crear espacios seguros donde puedan hablar sin estigma, como los modelos “Men’s Sheds” de Australia y Reino Unido.

El organismo impulsa campañas públicas que normalicen pedir ayuda, así como programas de “prescripción social”, donde médicos recomiendan actividades grupales, deporte o voluntariado para recuperar vínculos significativos.

¿Qué pueden hacer los hombres que enfrentan soledad?

La OMS insiste en que la soledad es un factor de riesgo tratable. Recomienda:



Hablar con alguien de confianza

Unirse a grupos para hombres

Participar en actividades colectivas

Buscar apoyo profesional

Existen líneas de ayuda gratuitas en varios países, como el 55 5259-8121 en México. Las intervenciones tempranas fortalecen la salud emocional y reducen el riesgo de depresión, adicciones y suicidio. Crear vínculos profundos es un acto de cuidado personal, no un signo de debilidad.

