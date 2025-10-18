Cuando la noche llega, el fenómeno del “Vamping” altera: Conoce qué es y sus riesgos

El vamping —una fusión entre “vampire” (vampiro) y “texting”— describe el hábito de permanecer activo frente a pantallas durante la noche, justo antes de dormir. Este comportamiento, que comenzó entre adolescentes, hoy afecta también a adultos y niños, generando una epidemia silenciosa de insomnio tecnológico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Expertos de la Clínica Universidad de Navarra explican que el uso nocturno de dispositivos interrumpe el ciclo natural del sueño, al inhibir la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso. La exposición prolongada a pantallas reduce las horas de sueño, deteriora la concentración y provoca fatiga crónica al día siguiente.

El impacto de la luz azul en el cerebro y el sueño

La raíz del problema radica en la luz azul emitida por celulares y computadoras. Este tipo de iluminación engaña al cerebro haciéndole creer que aún es de día, retrasando el sueño profundo. La neuróloga Ángela Milán advierte que incluso 30 minutos frente al móvil antes de dormir pueden afectar el ritmo circadiano y fragmentar el descanso.

Getty Images La raíz del problema radica en la luz azul de onda corta que emiten las pantallas, la cual engaña al cerebro haciéndole creer que es de día.

Para minimizar sus efectos, los especialistas recomiendan activar el modo nocturno o usar filtros de luz azul. Reducir el brillo de las pantallas y realizar ejercicios de respiración antes de dormir también ayuda al cerebro a desconectarse progresivamente.

Consecuencias físicas y mentales del vamping

El vamping no solo causa insomnio. También está asociado con aumento de peso, fatiga visual, dolores musculares y alteraciones emocionales como irritabilidad, ansiedad o falta de concentración. Dormir menos de seis horas reduce el rendimiento cognitivo y aumenta el riesgo de depresión, según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

Además, esta práctica estimula un círculo vicioso, la falta de descanso lleva a mayor consumo nocturno de contenido digital, perpetuando el desvelo. Expertos llaman a reconocer los síntomas temprano y establecer límites de uso nocturno.

¿Cómo afecta a niños y adolescentes?

Los menores son los más vulnerables al vamping. La exposición a pantallas interrumpe hasta en un 90 % la producción de melatonina infantil, provocando déficit de atención, bajo rendimiento escolar y aumento del apetito nocturno. Según la endocrinóloga María Alija, los adolescentes que duermen menos tienden a consumir más calorías y realizar menos actividad física.

Los padres deben supervisar el tiempo de uso digital e implementar horarios de desconexión. Apagar el WiFi a una hora fija o colocar el móvil fuera del dormitorio ayuda a reeducar los hábitos de sueño y a prevenir el cansancio crónico.

Estrategias efectivas para combatir el vamping

Los expertos recomiendan establecer una rutina de higiene del sueño:



Cenar ligero

Reducir la cafeína

Desconectarse de los dispositivos una hora antes de dormir

Actividades como leer un libro físico o escuchar música relajante

El punto es buscar alternativas que favorecen la calma mental.

Adicción en adolescentes: Cómo el consumo está relacionado con la ansiedad y depresión [VIDEO] La adicción en adolescentes detona por problemas de salud mental como ansiedad y depresión; empiezan con marihuana y terminan con estupefacientes como cocaína.

El “reto 21 días sin pantallas nocturnas” se popularizó entre jóvenes como una forma de recuperar energía y mejorar el ánimo. Adoptar pequeños cambios —como dejar el teléfono fuera del cuarto o usar alarmas tradicionales— puede marcar una gran diferencia en la calidad del descanso.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.