Así puedes limpiar de forma natural a tus “hermanos riñones” para combatir cálculos y colesterol

El arándano es una fruta de sabor fuerte y ácido que aporta grandes beneficios a la salud de las personas que la consumen regularmente. Esta fruta proviene de regiones frías y ayuda a la depuración natural de los ductos renales y a la prevención de enfermedades renales.

A pesar de que el jugo proveniente de esta fruta es altamente consumido en todo el mundo, su impacto positivo para la salud es desconocido para la mayoría de las personas. Siendo una fruta que se considera de bosque, destaca sus propiedades antioxidantes gracias a la alta cantidad de polifenoles y proantocianidinas que contiene.

Gracias a que es un alimento que se puede conseguir prácticamente en todo el mundo, es favorable incorporarlo de manera natural en la dieta de cualquier persona, pese a ser una fruta, el arándano no contiene fuertes cantidades de azúcar.

Propiedades del arándano y beneficios para la salud

La principal propiedad del arándano es su capacidad de mejorar la salud de los riñones, al ser una fruta que como el café es diurética de manera natural, al consumir productos que contengan arándano se estimulan los esfínteres y se produce una mayor cantidad de orina.

Al tener una mayor actividad de orina en los ductos urinarios, se promueve una limpieza de toxinas de este órgano y se evita la acumulación de minerales que pueden crear piedras en los cálculos renales.

En cuanto a la salud cardiovascular, los arándanos son ricos en antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño de los radicales libres. Consumir jugo de arándano de manera regular ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL o también conocido como colesterol malo, disminuyendo el riesgo de infartos y padecimientos cardíacos.

Además de todos los beneficios para la salud ya mencionados, los arándanos tienen un alto contenido de fibra y vitamina C. También apoya a funciones vitales metabólicas, procesos digestivos y fortalece el sistema inmunológico.

Aunque los arándanos tienen muchos beneficios para la salud, no se deben considerarse como la solución a enfermedades renales o cardiovasculares, su consumo debes ser un apoyo en la dieta de las personas, pero no el tratamiento para curar o tratar enfermedades.

Otros alimentos que ayudan a limpiar el sistema renal

Agua con Limón (Cítricos en general): El ácido cítrico que se encuentra en el limón (y otros cítricos como la naranja o lima) ayuda a prevenir la formación de cálculos renales al unirse al calcio en la orina.

Sandía: Es un diurético natural debido a su alto contenido de agua, lo que ayuda a aumentar la producción de orina y facilita la eliminación de toxinas.

Piña : Contiene bromelina, una enzima con propiedades antiinflamatorias, y es rica en vitamina C y agua. Se le atribuye la capacidad de ayudar a combatir infecciones e inflamaciones en los riñones.

