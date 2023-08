7 tips de una EXPERTA para lograr el DESCANSO perfecto

En un mundo donde la vida cotidiana parece estar cada vez más llena de estrés y agotamiento, la Dra. Saundra Dalton-Smith, investigadora y experta en integración de la vida profesional y personal, nos presenta su enfoque revolucionario para lograr el descanso perfecto y recuperar la vitalidad. En su último libro, “ Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity ” (2017), la Dra. Dalton-Smith comparte las siete etapas esenciales del descanso que todos necesitamos para mantener un equilibrio saludable en nuestras vidas.

¿Por qué es necesario el descanso?

La realidad del agotamiento y el cansancio no es ajena a nadie, y los datos lo respaldan. Mientras Francia, un país con aproximadamente cinco semanas de vacaciones al año, enfrenta un alto porcentaje de empleados que sufren de burn-out, México y otras partes del mundo también enfrentan desafíos similares. La Dra. Dalton-Smith enfatiza que nuestro cuerpo no solo consume energía para las tareas diarias, sino también para pensar, sentir, crear y relacionarnos con otros. Esta demanda constante de energía agota nuestras reservas fundamentales, lo que puede llevar al agotamiento físico y mental. La Dra. Dalton-Smith presenta su enfoque innovador con las siete etapas del descanso, cada una dirigida a recargar áreas específicas de nuestras vidas.

Las 7 etapas del descanso

Descanso Físico : Esta etapa aborda el sueño de calidad y el cuidado físico. El sueño reparador y las siestas regulares son cruciales para recargar nuestras energías físicas.

: Esta etapa aborda el sueño de calidad y el cuidado físico. El y las siestas regulares son cruciales para recargar nuestras energías físicas. Descanso Mental : Calmar la mente es esencial para evitar el agotamiento mental . La autora sugiere llevar un diario de pensamientos y practicar ejercicios de respiración para reducir el estrés .

: Calmar la mente es esencial para evitar el . La autora sugiere llevar un diario de pensamientos y practicar para reducir el . Descanso Sensorial : Desconectar de la sobrecarga sensorial es crucial. Apagar los dispositivos y dedicar momentos para desconectar permiten un descanso efectivo.

: Desconectar de la sobrecarga sensorial es crucial. Apagar los dispositivos y dedicar permiten un descanso efectivo. Descanso Creativo : Maravillarse ante la belleza del mundo a través del arte, la música y la naturaleza estimula la creatividad y mejora el estado de ánimo.

: Maravillarse ante la belleza del mundo a través del arte, la música y la naturaleza y mejora el estado de ánimo. Descanso Emocional : Priorizar tus propios sentimientos y practicar el autocuidado emocional es esencial para restaurar el equilibrio.

: Priorizar tus propios sentimientos y practicar el autocuidado emocional es esencial para restaurar el equilibrio. Descanso Social : Reconocer las relaciones que nos nutren y evitar las que agotan nos ayuda a seleccionar cuidadosamente las interacciones significativas.

: Reconocer las relaciones que nos nutren y evitar las que agotan nos ayuda a seleccionar cuidadosamente las interacciones significativas. Descanso Espiritual: Comprometerse con actividades que nos conecten con algo más grande que nosotros mismos, como la meditación o el altruismo, renueva la autoestima y la alegría.

La Dra. Dalton-Smith dice que seguir estas siete etapas del descanso no solo protege contra el agotamiento y el burn-out , sino que también fortalece nuestra salud mental, emocional y física. Su enfoque holístico nos recuerda que el descanso no se trata solo de dormir, sino de nutrir todas las áreas de nuestra vida. Ya sea a través de la relajación mental, la desconexión sensorial o el cuidado emocional, cada etapa del descanso es una herramienta valiosa para recuperar la vitalidad y encontrar el equilibrio en un mundo acelerado.

