¡Es más común de lo que crees! La vacuna que deben aplicarse los hombres para prevenir el cáncer anal

La vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) ha estado dirigida por muchos años hacia las mujeres, debido a que son susceptibles de desarrollar cáncer cervicouterino; mientras que, los hombres solo han sido considerados como portadores.

No obstante, existen estudios científicos que comprueban que aplicar esta vacuna a los hombres ayudaría a reducir el riesgo de cáncer anal, ya que es mucho más común de lo que te imaginas.

La ciencia revela que la vacuna de VPH previene cáncer de ano en hombres

Expertos de la Clínica de la Mujer EMA en la CDMX revelaron que la vacuna también es esencial para proteger a los hombres pues reduce el riesgo de contraer infecciones por VPH que pueden causar verrugas genitales que están vinculadas con cánceres de la cavidad oral y la garganta así como el cáncer anal.

De acuerdo con el medio especializado Mayo Clinic, el cáncer de ano puede causar síntomas como sangrado rectal, sangre en las heces y dolor en el ano. El sitio explica que a medida que el cáncer anal avanza, puede formar un tumor o un bulto que puede confundirse con hemorroides.

La exposición al Virus de Papiloma Humano es un factor de riesgo para desarrollar cáncer anal, tanto en hombres como en mujeres. Investigaciones científicas demuestran que en hombres heterosexuales la infección anal por VPH no es rara. Por ejemplo, un estudio en EUA encontró que entre hombres que sólo habían tenido relaciones sexuales con mujeres, alrededor del 24.8% tenían Virus de Papiloma Humano en la región anal, y de esos, un tercio era de un tipo oncogénico; es decir, que pueden desarrollar cáncer.

La vacuna de VPH en hombres rompe la cadena de transmisión

Finalmente, los científicos concluyen que aplicar la vacuna de VPH a los hombres ayuda a romper la cadena de transmisión del virus. Aunque en México, la cobertura de la seguridad social únicamente abarca principalmente a mujeres y adolescentes, es posible encontrar la vacuna en el sector privado.

En clínicas como ABC Medical Center y la Clínica VPH, los costos de la vacuna van de los 3,500 pesos a los 4,500 pesos por dosis.

