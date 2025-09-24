Tus pies te alertan: Señales que nunca debes ignorar para evitar graves problemas de salud

Los dolores, hormigueos y hasta el color de las uñas de los pies pueden revelar serios problemas de salud en las personas, pues en muchas ocasiones estas señales suelen representar problemas de circulación de la sangre, una tiroides hipoactiva e incluso disfunción renal.

Y es que al ser una de las partes del cuerpo más importantes en la vida de las personas, los pies se convierten en un foco de enfermedades y afecciones generales a la salud de las personas ya sea por el tiempo que están de paradas, así como por otros motivos.

Señales en los pies que revelan un mal estado de salud en las personas

Algunas de las señales más importantes a tomar en cuenta por posibles enfermedades y afecciones ligadas con estas extremidades de las personas, es la inflamación del dedo gordo, “ pies inquietos” por la noche, así como talones agrietados.

Estos puntos son de relevancia debido a que pueden representar problemas metabólicos, niveles bajos de hierro o desequilibrio de dopamina, así como anemia.

Otros factores a tomar en cuenta son los siguientes:

Pies fríos

De acuerdo con la plataforma de Farmalastic, tener frío constante en los pies aún y cuando la sensación térmica es de calor, se puede deber a una mala circulación de la sangre que podría estar relacionada con diabetes, así como a enfermedades arteriales.

Hinchazón en los tobillos

Por su parte, MedlinePlus señala que la hinchazón en los tobillos de las personas puede deberse a una acumulación anormal de líquidos en pies y piernas, los cuales también están ligados a otras enfermedades graves como insuficiencia renal y cardiaca.

Hormigueo en los pies

En cuanto al hormigueo en los pies, la misma plataforma de MedlinePlus señala que estas afecciones pueden tener diversos motivos como los siguientes:

Lesión en un nervio

Herpes zóster

VHI

Niveles anormales de calcio

Deficiencia de vitaminas B1, B6, B12 o ácido fólico

Dolor agudo en el talón

Pain Management New York, señala que el dolor agudo en los talones de los pies puede significar cinco afectaciones directas a la salud de las personas como fascitis plantar, tendinitis de aquiles, deformidad de Haglund, bursitis de talón y en el peor de los casos, una fractura.

Uñas pálidas o blancas de los pies

En cuanto a las uñas pálidas o blancas en los pies, Foot Health Facts señala que esto se puede deber a infección por hongos, traumatismos repetitivos por calzado mal ajustado, deficiencia nutricional, así como por problemas más graves como enfermedades hepáticas o renales.

