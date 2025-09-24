inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Salud
Video

Estetoscopio digital puede detectar daños en el corazón con precisión del 96%

Investigadores del IPN desarrollaron un estetoscopio digital que permite detectar sonidos cardiacos irregulares y mostrarlos como señales gráficas de posibles daños en las válvulas del corazón.

Compartir:
Publicado por: Itandehui Cervantes
  • El prototipo es portátil y embebido por lo que no requiere conexión a una computadora o dispositivo móvil para su funcionamiento.
  • Es capaz de identificar ruidos cardiacos anormales como los que indican insuficiencia cardiaca conocidos como soplos.
  • El prototipo puede adaptarse para uso pediátrico mediante la modificación del tamaño de la campana.
Salud
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!