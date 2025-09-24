Estetoscopio digital puede detectar daños en el corazón con precisión del 96%
Investigadores del IPN desarrollaron un estetoscopio digital que permite detectar sonidos cardiacos irregulares y mostrarlos como señales gráficas de posibles daños en las válvulas del corazón.
- El prototipo es portátil y embebido por lo que no requiere conexión a una computadora o dispositivo móvil para su funcionamiento.
- Es capaz de identificar ruidos cardiacos anormales como los que indican insuficiencia cardiaca conocidos como soplos.
- El prototipo puede adaptarse para uso pediátrico mediante la modificación del tamaño de la campana.