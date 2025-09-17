inklusion.png Sitio accesible
Experto en fertilidad habla sobre la fecundación in vitro en México: Diagnóstico y tratamiento

La fertilidad en México experimentó una disminución significativa en las últimas décadas, reflejando cambios demográficos, socioeconómicos y culturales.

Publicado por: Adriana Juárez Miranda
  • La Fertilización In Vitro (FIV) es una técnica de reproducción asistida que consiste en extraer óvulos de la mujer, fecundarlos con esperma en un laboratorio y transferir los embriones resultantes al útero.
  • En México, es una opción popular para parejas con infertilidad y tiene tasas de éxito del 65-95% por ciclo, dependiendo de la edad y salud de la paciente.
  • México es un destino atractivo para el turismo médico, ya que ofrece tratamientos de alta calidad a costos 50-70% menores que en EUA o Canadá.
