Expertos revelan la verdad sobre las arrugas que aparecen en los dedos cuando pasas mucho tiempo en el agua

Después de pasar mucho tiempo en el agua, por ejemplo en una piscina o en la tina del baño, en nuestros dedos aparecen arrugas , una respuesta del cuerpo que ha dejado a más de uno con la duda de ¿por qué pasa esto? Sin embargo, de acuerdo con los expertos, esta reacción no es más que una muestra de nuestra evolución.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Los dedos arrugados después de nadar o bañarse es algo completamente natural, por lo que las personas, sobre todo los niños, no deben preocuparse a la hora de ver estos cambios.

¿Cuál es la respuesta del cuerpo con el agua?

Muchos pensarían que el agua se adentra en la piel, provocando arrugas en la superficie, pero esto no ocurre, sino más bien los glóbulos de la sangre situados debajo de la piel se encogen. Es decir, las yemas de los dedos no se hinchan, se contraen.

¿Por qué los dedos se arrugan con el agua?

De acuerdo con un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), la formación de arrugas es un proceso activo, controlado por el sistema nervioso, para mejorar el manejo de objetos mojados, mientras que las arrugas no influyen en la manipulación de objetos secos.

El Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Newcastle, autor del estudio, describe a las arrugas en los dedos como un mecanismo de adaptación de un ser humano para agarrar mejor los objetos mojados.

¿Cuántos minutos son necesarios para tener arrugas en los dedos?

De acuerdo con los especialistas, el contacto con el agua debe durar al menos cinco minutos para que los dedos se arruguen como pasas y ocurre de manera más rápida ante agua dulce que la salada.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

