La barba puede contener más bacterias que el pelaje de un perro, así puedes evitar infecciones

“La barba es el escote del hombre” Seguramente alguna vez has escuchado esta frase, principalmente asociada a la creencia de que la barba es un símbolo de hombría y poder. Dentro de la sociedad siempre se ha ponderado a los hombres que prefieren dejar crecer su vello facial, sin embargo esto podría ser perjudicial para la piel sino se hacen los cuidados pertinentes.

Desde la pandemia por covid-19 de 2020 , las barbas fueron centro de especulaciones con respecto a su higiene y cuidados, recientemente un estudio realizado por la clínica hirslanden de Suiza ha revelado que la barba puede contener miles de bacterias en igual o mayor medida que el pelaje de un perro o el excusado del baño.

Esta investigación se realizó a jóvenes saludables con un buen porcentaje de barba, el estudio arrojó datos sorprendentes; en todos los casos se encontraron restos de comida, materia fecal e incluso insectos dentro de la misma.

A partir de ahí miles de estudios de este tipo se han realizado a lo largo del mundo, en prácticamente todos, los resultados son los mismos. La barba entre más abundante sea, es un ecosistema ideal para la proliferación de todo tipo de animales y bacterias, se han documentado casos donde las personas albergan insectos de un tamaño considerable sin que ellos se den cuenta.

¿Es real que la barba guarda mucha suciedad y bacterias?

Sí, es verdad que la barba es muy sucia y contiene una gran cantidad de bacterias, aunque en realidad en todas las partes de nuestro cuerpo ocurre esto.

El rostro es una de las partes que más bacterias acumula a lo largo del día y en general en la vida. Piel muerta y microorganismos indefensos componen el micro-ecosistema de la cara, pero para sorpresa de muchos, la mayoría no representan una amenaza para la salud de las personas.

Los cuidados diarios como el lavado, exfoliación paulatina y productos para hidratar la piel son lo único que necesitas para no pasar por ningún problema con las bacterias de tu piel.

¿Cómo se debe cuidar la barba según expertos?

Hay muchos mitos respecto al cuidado de la barba, algunas personas aseguran que la barba es demasiado costosa para mantenerla completamente saludable.

Si bien los productos para el cuidado de la cara y la barba son algo costosos, para mantener una barba saludable lo más indispensable es la higiene. Lavar al menos una vez al día tu barba, recortarla dos veces por mes (dependiendo del estilo) y utilizar al menos una vez por semana algún producto de hidratación como aceites, ceras o cremas harán que tu barba sea brillosa, frondosa y saludable.

El punto más importante a considerar es que una barba más larga implica mayor cuidado, más higiene y por ende más dinero en productos para hidratar.

