¿Buscas bajar de peso? Así funciona orforglipron, el fármaco para combatir obesidad y diabetes

El medicamento oral orforglipron de Lilly demostró ser más eficaz que semaglutida para bajar de peso y controlar la diabetes tipo 2, según los resultados del ensayo ACHIEVE-3. El estudio incluyó a mil 698 adultos durante 52 semanas y reveló que este tratamiento redujo más los niveles de glucosa y ayudó a perder mayor cantidad de peso.

En un país como México, donde más del 75% de los adultos presentan sobrepeso u obesidad según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), la llegada de un medicamento con estas características cobra gran relevancia. La obesidad no solo aumenta el riesgo de diabetes, también de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, lo que coloca a orforglipron como una opción que podría transformar el panorama de salud pública.

Resultados orforglipron: Eficacia contra diabetes y obesidad

El ensayo clínico comparó orforglipron en diferentes dosis frente a la semaglutida oral. Los pacientes que tomaron la dosis más alta de lograron reducir el nivel de A1C en un 2.2%, mientras que con la segunda fue del 1.4%. Además, un 37.1% de los pacientes alcanzó niveles de glucosa casi normales, frente a solo un 12.5% con el medicamento de referencia.

Estos resultados reflejan no solo una mejor eficacia en el control glucémico, sino también un avance en la búsqueda de tratamientos accesibles que permitan simplificar el manejo de la diabetes tipo 2 con un medicamento oral de una sola toma al día.

Uno de los hallazgos más destacados fue la pérdida de peso. Los participantes que usaron orforglipron en dosis altas perdieron en promedio 8.9 kilos, equivalentes al 9.2% de su peso corporal, frente a los 5 kilos (5.3%) que logró semaglutida. Esto representa una reducción de peso un 73% mayor con el nuevo tratamiento.

En México, donde los problemas de obesidad y sobrepeso afectan al 39.1% y 36.1% de los adultos respectivamente, este beneficio adicional podría convertirse en una herramienta clave para reducir riesgos asociados como la hipertensión y los infartos.

Seguridad, efectos secundarios y futuro del orforglipron

Orforglipron mostró un perfil de seguridad similar al de estudios previos, con efectos adversos gastrointestinales leves a moderados. Un porcentaje menor de pacientes suspendió el tratamiento, pero sin presentar complicaciones graves.

Lilly planea solicitar la aprobación regulatoria de este medicamento en 2026. Además, su programa ACHIEVE explora el potencial de orforglipron en otras enfermedades relacionadas con la obesidad, como apnea del sueño o hipertensión, con más de 6 mil personas en estudios globales. Para México, representa una esperanza en la lucha contra la obesidad y la diabetes.

