¡Este hábito podría salirte caro! Así afecta a la salud usar el celular en el baño

Lo que parece un momento de distracción inofensiva puede convertirse en un riesgo silencioso. Usar el celular en el baño no solo alarga el tiempo sentado, también incrementa la presión en el área pélvica. Hoy te contamos por qué este hábito es más peligroso de lo que imaginas y qué reveló la ciencia sobre sus efectos.

¿Por qué es peligroso usar el celular en el baño?

Lo que antes parecía extraño ahora es casi un reflejo. La mayoría lleva su celular al inodoro para revisar redes, leer noticias o responder mensajes. Esta costumbre se normalizó al punto de ser parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, lo que parece un acto sin consecuencias empieza a generar preocupación entre especialistas en salud. Estudios recientes analizaron si el tiempo extra sentado, motivado por la distracción digital, puede estar vinculado con problemas como las hemorroides.

¿Qué descubrieron los investigadores?

Un grupo de especialistas del Beth Israel Deaconess Medical Center en Estados Unidos estudió a más de cien adultos que acudían a revisiones médicas. Dos de cada tres admitieron usar el celular en el baño con frecuencia.

Los diagnósticos confirmaron que quienes permanecen más tiempo en el inodoro, por estar con el teléfono, tienen un mayor riesgo de desarrollar hemorroides. La investigación fue rigurosa y descartó factores como dieta o edad para centrarse en el impacto del hábito tecnológico.

Así se generan las hemorroides por usar el celular en el baño

El problema no es solo el teléfono, sino el tiempo extra que provoca. Mientras que los no usuarios suelen pasar menos de cinco minutos en el baño, quienes llevan el celular duplican o triplican ese lapso sin darse cuenta.

Ese exceso de minutos sentado presiona las venas hemorroidales. Los médicos calcularon que el riesgo de padecer hemorroides aumenta hasta un 46% cuando el teléfono se convierte en compañía fija en el inodoro.

¿Cómo reducir el riesgo sin dejar tu celular?

El baño no brinda soporte al suelo pélvico, lo que hace que la presión se concentre en una zona sensible. Sumado al tiempo que se pierde leyendo o chateando, el cóctel es perfecto para que aparezcan molestias o complicaciones.

Los especialistas recomiendan:



Limitar el uso del celular en el baño a menos de cinco minutos

Mantener hábitos saludables

Buena hidratación

Dieta rica en fibra

Ejercicio regular

Una decisión tan simple como dejar el smartphone fuera de la puerta puede marcar la diferencia.

