¿Grasa que ayuda a bajar de peso? Estudio revela nueva vía para combatir la obesidad

Un estudio reciente reveló una nueva estrategia para combatir la obesidad a través de la grasa parda, tejido adiposo que genera calor para mantener la temperatura corporal cuando hace frío.

La grasa parda, que se encuentra en la base del área del cuello/garganta y en el tórax, es muy activa en la oxidación de combustibles y disipa energía química a través de la producción de calor.

Obesidad infantil está desencadenando nuevas enfermedades [VIDEO] Los datos de la obesidad infantil son alarmantes, actualmente los especialistas aseguran que esta problemática está desencadenando más enfermedades.

¿Cuáles son las revelaciones del nuevo estudio?

De acuerdo con el estudio en el cual colaboró el área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), el área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y el área de Enfermedades Raras (CIBERER), y que estuvo codirigido por Antonio Zorzano y Manuela Sánchez-Feutrie, del Instituto de Investigación Biomédica (IRB, Barcelona), se podría tratar la obesidad sin reducir la ingesta de alimentos mediante la activación de la grasa parda.

La investigación, que tuvo como modelos animales, muestra el papel clave de la neuritina 1, proteína vinculada al sistema nervioso, la cual se produce en la grasa parda donde funge como un poderoso activador del gasto energético.

¿Cómo es que la grasa parda ayuda a bajar de peso?

La investigación, que fue publicada en la sitio especializado Nature Communications, la neuritina 1 es capaz de aumentar la quema de energía sin afectar la alimentación.

Al aumentar los niveles de Neuritina 1 específicamente en la grasa marrón o grasa parda se observó que los animales quemaban más energía, lo que ayudaba a prevenir la acumulación de grasa.

¿Cómo ayuda la grasa parda en la salud?

Esta nueva vía para combatir la obesidad derivó en la reducción del aumento de peso, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la disminución de la inflamación del hígado.

