Alimentos y hábitos que erradican la disfunción eréctil en hombres mayores de 40 años

La disfunción eréctil es uno de los padecimientos más comunes entre los hombres mayores de 40 años en el país, pues de acuerdo con el doctor Jesús Torres Aguilar consultado por el Gobierno de México, el 55% de este sector de la población lo sufre en forma leve, 35% en manera moderada y un 10% en forma severa.

Pese a ello el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH por sus siglas en inglés), señala que alimentos como granos integrales, algunos tipos de lácteos, así como ciertas verduras y carnes magras pueden ayudar a contrarrestar este tipo de padecimiento.

Lista de alimentos que ayudan a prevenir la disfunción eréctil

Algunos de los alimentos que podrían ayudar a contrarrestar los efectos de la disfunción eréctil son los siguientes:

Granos integrales como: quinoa, arroz, avena y amaranto

Lácteos bajos en grasa

Frutas: bayas, manzanas, cítricos, sandía

Verduras: vegetales de hoja verde (brócoli, espinaca, etc), pimientos y jengibre

Carnes magras de el pollo, pavo y de res

Vale la pena mencionar que el mismo instituto de salud antes citado, señala que también puede resultar beneficioso para los hombres evitar consumir alimentos altos en grasas saturadas y sodio, así como el consumo constante de alcohol.

Recomendaciones para prevenir la disfunción eréctil

Más allá del consumo de los alimentos antes mencionados, se señala que para evitar la disfunción eréctil también es primordial dejar de fumar, pues el consumo de trabajo está relacionado con enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, los cuales a la larga pueden provocar este tipo de padecimiento sexual.

De igual forma se recomienda mantenerse físicamente activo, pues con el hacer ejercicio se incrementa el flujo de la sangre en el cuerpo incluyendo el pene, además de que ayuda a mantener una mejor circulación general.

¿Qué provoca la disfunción eréctil?

De acuerdo con Mayo Clinic la disfunción eréctil puede estar relacionada con problemas de salud físicos y psicológicos, esto gracias a que están implicados el cerebro, hormonas, terminaciones nerviosas, músculos, vasos sanguíneos y las emociones.

Este tipo de padecimiento puede aparecer con enfermedades cardiacas, obstrucción de los vasos sanguíneos, colesterol alto, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y demás.

Padecimientos sexuales en hombres

Es importante señalar que entre los padecimientos sexuales más comunes entre los hombres también se encuentra la eyaculación precoz, disminución del deseo sexual y la incapacidad de tener orgasmos.

