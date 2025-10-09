Cáncer y las terribles enfermedades que podría significar el sangrado de encías según la ciencia

El sangrado de encías puede ser mucho más peligroso de lo que se imagina pues de acuerdo con MedlinePlus, sitio oficial del Gobierno de los Estados Unidos (EUA), esta condición podría representar enfermedades graves como la leucemia (tipo de cáncer), así como la periodontitis.

De acuerdo con la plataforma antes citada, el sangrado persistente de esta zona del cuerpo puede deberse también a la acumulación de placas en los dientes, lo cual a la larga puede desencadenar infecciones, bacterias y otras problemáticas para la salud de las personas.

Lista completa de enfermedades relacionadas con el sangrado de encías

Más allá del cáncer conocido como leucemia, el sangrado de encías también puede deberse a la gingivitis, enfermedad que provoca la hinchazón, enrojecimiento y la hemorragia en esta zona de la boca.

Otras enfermedades relacionadas con este tipo de sangrado son las siguientes:

Trastorno hemorrágico

Escorbuto

Infecciones por sarro

Periodontitis

Diabetes

Tabaquismo

¿Por qué sangran las encías?

De acuerdo con MedlinePlus la causa principal de este tipo de sangrado es la acumulación de placas en la línea de las encías , pues esto puede llevar a una forma más avanzada de enfermedad periodontal en las personas.

Pese a ello, también se señala que esto se puede deber a una mala higiene bucal, así como al cepillado fuerte de dientes, el consumo de medicamentos fuertes, cambios hormonales, así como por deficiencia vitamínica en las personas.

¿Qué hacer para prevenir el sangrado de encías?

Para evitar afectaciones por el sangrado de encías, MedlinePlus recomienda un cepillado de dientes con cerdas suaves al menos dos veces al día, además de que también se sugiere el uso de hilo dental para prevenir la acumulacióno de placas que a la postre, se convierte en sarro.

Otros consejos son el procurar hacerse exámenes periodontales periódicamente, así como evitar el consumo de sustancias como el tabaco y demás.

