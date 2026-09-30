PT en Chihuahua desconoce a Cruz Pérez Cuéllar como “corcholata” de Morena rumbo a las Elecciones 2027

Parece ser que la ambición será lo que rompa a la Cuarta Transformación...al menos es lo que parece, luego de que el Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua desconoció el nombramiento del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad rumbo a las elecciones 2027.

Cruz Pérez Cuéllar fue elegido como la “corcholata” de la 4T en Chihuahua, que no es otra cosa que el posible candidato a la gubernatura, pero con otro nombre para no “violar” la ley electoral; sin embargo, en el PT no están conformes con dicha decisión y no es la primera vez que pasa puesto que se dio en Guerrero y Nayarit.

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PT desconoce nombramiento de Morena rumbo a las elecciones 2027

Por medio de sus redes sociales, la dirigencia del Partido del Trabajo en Chihuahua informó que el anuncio del partido guinda no puede ser tomado como una decisión de la coalición debido a que no participaron en la medición.

“Los anuncios corresponden a un proceso interno de Morena. Con sus propias encuestas y su propia metodología, Morena está eligiendo a los coordinadores de la Defensa de la Transformación de su partido, no aún de la coalición”, se pudo leer en el comunicado.

Partido del Trabajo exige una mesa con el PVEM a Morena

Por otro lado, el PT detalló que el pasado 24 de septiembre se instaló una mesa técnica sobre las encuestas para la coalición entre ellos, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena para acordar las preguntas, metodología, casas encuestadoras y los tiempos que tendrán los ejercicios.

Es por eso que, dijeron, que no aceptarán el nombramiento en la entidad y esperarán a que la mesa dictaminadora dé los resultados.

“El PT es fuerza fundadora de la Cuarta Transformación y honrará estos acuerdos alcanzados a nivel nacional. Nuestro compromiso es que Chihuahua tenga el mejor perfil para consolidar la transformación”, se pudo leer.

Morena defiende las encuestas con las que decidió a sus corcholatas

Finalmente, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, defendió las encuestas que su partido llevó a cabo y dijo que la Comisión Nacional de Encuestas siguió el objetivo de los estatutos a favor de la 4T.

“Con toda convicción, afirmamos que todo este proceso ha sido transparente con los aspirantes, lo estamos transparentando con los medios de comunicación, en atención al llamado de la militancia a conocer detalladamente los resultados”, puntualizó.

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