Federico Döring anuncia ampliación de denuncia contra hijos de AMLO; incluirá a Amílcar Olán

Federico Döring presentó originalmente la denuncia ante la FGR el 27 de agosto de 2025 contra Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por presuntos delitos como delincuencia organizada, tráfico de influencias, tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La ampliación incorpora a Jorge Amílcar Olán Aparicio a la misma denuncia, después de que el periodista Irving Pineda reportara su localización en Suiza y mostrara el cambio de imagen del empresario.