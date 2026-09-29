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EUA sí investiga a Andy López Beltrán, revela The New York Times
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Federico Döring anuncia ampliación de denuncia contra hijos de AMLO; incluirá a Amílcar Olán

El diputado panista Federico Döring amplió ante la FGR una denuncia presentada en 2025 contra Andy López Beltrán e incorporó a Jorge Amílcar Olán Aparicio tras el reportaje de Azteca Noticias

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Por: Ximena Ochoa

Federico Döring presentó originalmente la denuncia ante la FGR el 27 de agosto de 2025 contra Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por presuntos delitos como delincuencia organizada, tráfico de influencias, tráfico de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La ampliación incorpora a Jorge Amílcar Olán Aparicio a la misma denuncia, después de que el periodista Irving Pineda reportara su localización en Suiza y mostrara el cambio de imagen del empresario.

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