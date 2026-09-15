Elecciones 2027: Él es “Gino” Segura, “corcholata” en Quintana Roo de Morena

Sin importar los tiempos rumbo a las Elecciones 2027, la Dirigencia Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció que el 15 de septiembre, en plenas Fiestas Patrias, presentaría a sus corcholatas para los estados de Quintana Roo, Zacatecas y Baja California.

Aunque se escusan en que son los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación Nacional, lo cierto es que los elegidos han comenzado su camino por las entidades para defender el voto en los próximos comicios.

Presentamos a @GinoSeguraV, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo. pic.twitter.com/Dq0fdQoe21 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

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¿Quién es Eugenio “Gino” Segura, la “corcholata” de Morena en Quintana Roo?

El primer destapado del día fue Eugenio Gino Segura, el senador con licencia de Morena y exsecretario de Finanzas de la entidad.

Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), durante años se le vinculó principalmente con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Compitió por el cargo con Rafael Marín, Marybel Villegas y Ana Paty Peralta, entre otros perfiles.

¿A qué hora anunciará Morena al resto de sus corcholatas?

Las siguientes designaciones se darán a las 16:00 y a las 19:00 horas (tiempo local) de este día patrio. Se espera que primero sea Zacatecas y al último Baja California.

Lista de “corcholatas” de Morena hasta el momento

Hasta este martes 15 de septiembre, estos son los perfiles designados de Morena hasta el momento:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima: Rosa María Bayardo Cabrera

Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Michoacán: Carlos Torres Piña

Querétaro: Santiago Niego Castillo

Sinaloa: Imelda Castro Castro

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