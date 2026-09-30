No somos Dinamarca: México supera a países de Latam en muertes que podrían evitarse según la OCDE

Nos prometieron convertir el sistema de salud en uno muy parecido a Dinamarca; sin embargo, ahora México encabeza la estadística sobre muertes que pudieron prevenirse o que fueron por una causa tratable, esto según el último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El informe sobre el Panorama de la Salud: América Latina y el Caribe arrojó datos correspondientes a 2024. Ahí se registraron 135 muertes por enfermedades tratables por cada 100 mil habitantes, con esto no sólo superó a países como Brasil, Argentina, Colombia y Perú, sino a la generalidad de América Latina.

Mientras que en muertes prevenibles, el país registró 167 por cada 100 mil personas, aquí también México tiene un promedio superior al de todo el continente latinoamericano.

El sector salud gastó más de 11.2 millones de pesos en publicidad en redes sociales durante tres meses, mientras hospitales públicos enfrentan carencias de camas, jeringas, catéteres y medicamentos 🚨💸



El IMSS concentró la mayor parte del gasto, y aunque las autoridades… pic.twitter.com/oLzU9n5TP9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 24, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué México tiene más muertes evitables en el continente?

Según la OCDE, las causas tratables son aquellas que pueden evitarse mediante la atención sanitaria oportuna y efectiva con un tratamiento, diagnóstico temprano o seguimientos médicos principalmente por el sector salud público.

Para entender mejor los resultados, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y marzo de 2026 estas fueron las causas de muerte más comunes en el territorio nacional:

Enfermedades del corazón

Diabetes millitus

Tumores malignos

Influenza y neumonía

Enfermedades del hígado

Enfermedades cerebrovasculares

Accidentes

Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

Homicidios

Insuficiencia renal

Como se puede ver, de las 10 causas de muerte más comunes en el país, ocho tienen que ver con enfermedades que se pueden prevenir o atender con un diagnóstico a tiempo o con atención médica de calidad.

Recomendaciones de la OCDE a México para reducir esta cifra

Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomienda no sólo a México, sino al resto del continente, reportar eventos adversos y errores médicos con el fin de mejorar el sistema de salud público.

Además de mejorar la cultura de seguridad en los servicios sanitarios, esto a la par de dar mejor capacitación a sus empleados para que la atención médica sea global.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.