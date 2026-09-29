¿Amílcar Olán huyó de Suiza? La “Casa Roja” está en renta tras reportaje de Azteca Noticias

¿El que nada debe, nada teme, cierto? Al parecer no cree lo mismo Amílcar Olán, uno de los mejores amigos de Andy López Beltrán y el contratista favorito en el sexenio federal, quien habría abandonado Suiza tras el reportaje del periodista Irving Pineda de Azteca Noticias.

La famosa “Casa Roja”, en donde se le vio solitario al tabasqueño, ya se encuentra a la renta, así que hay más trabajo para la Fiscalía General de la República (FGR) pues, al parecer, tendrán que encontrarlo en otro lugar que no sea Lugano, Suiza.

Amílcar Olán La "Casa Roja" del Cártel del Malestar ya está en renta (Captura de pantalla | Homegate)

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“Casa Roja” de Amílcar Olán ya está en renta

No pasaron ni 24 horas de la salida del reportaje sobre el Cártel del Malestar cuando la propiedad ya aparece en renta en la página Homegate.

Si tú quieres pasar tus vacaciones en la lujosa residencia donde permaneció el socio de Andy y Bobby López Beltrán, entonces deberás pagar 15 mil francos suizos, es decir, más de 324 mil pesos, de acuerdo al tipo de cambio de este martes 29 de septiembre.

FGR niega orden de arresto contra Amílcar Olán

Luego del reportaje de Azteca Noticias donde se ayudó a la Fiscalía General de la República a ubicar a Jorge Olán Aparicio, nombre con el que se identificaba en Suiza, para que lo citen a declarar ante las pruebas que medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han presentado en su contra por diversos delitos, la dependencia descartó acciones en su contra.

El pasado 16 de septiembre, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, mencionó que no hay pruebas en su contra ni una orden de arresto; no obstante, en la Presidencia de la República habían dicho que sí había indicios para, por lo menos, iniciar una carpeta de investigación, aunque después explicaron que era una tarea enteramente de la FGR.

Mientras en el Gobierno Federal se ponen de acuerdo, Amílcar Olán parece haber dejado Suiza y estaría buscando otro escondite para seguir evadiendo a la justicia.

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