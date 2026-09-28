Morena continúa con el desfile de “corcholatas”; presentan a coordinadores rumbo a las Elecciones 2027

Ante la falta de un freno por parte de las autoridades electorales, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) continúa con la presentación de sus “corcholatas” rumbo a las elecciones del próximo año donde se definirá el futuro de 17 entidades.

De acuerdo a la agenda que planteó el propio instituto político para este lunes 28 de septiembre, se espera que se den a conocer los coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala.

🔴Morena (@PartidoMorenaMx) designó a su corcholata en San Luis Potosí Elí César Cervantes Rojas. Estado en el que no irían en coalición.



Vía: Ricardo Torres (@ricardotorresr) pic.twitter.com/2qs7PCynoF — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 28, 2026

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Morena presenta a sus corcholatas rumbo a las Elecciones 2027 hoy 28 de septiembre

Estos son los nombres elegidos por la Cuarta Transformación para representarlos en los comicios del próximo año:

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

San Luis Potosí: Eli César Cervantes Rojas

Nuevo León: Clara Luz Flores

Chihuahua: pendiente

Sonora: pendiente

Baja California Sur: pendiente

Nayarit: pendiente

Es importante mencionar que en San Luis Potosí, Morena no irá en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Coordinadores de Morena ya definidos para las elecciones 2027

Aunque el nombre de coordinadores de la Defensa de la Transformación fue un nombre para evadir el calendario electoral, que marca el inicio de las precampañas (momento en que se debería hacer este paso) hasta la primera semana de enero del próximo año, Morena ya tiene 10 estados con representantes:

Julieta Ramírez Padilla - Baja California

- Baja California Pablo Gutiérrez Lazaraus - Campeche

- Campeche Rosa María Bayardo - Colima

- Colima Beatriz Mojica Morga - Guerrero

- Guerrero Carlos Torres Piña - Michoacán

- Michoacán Santiago Niego - Querétaro

- Querétaro Gino Segura Vázquez - Quintana Roo

- Quintana Roo Imelda Castro Castro - Sinaloa

- Sinaloa Verónica Díaz Robles - Zacatecas

- Zacatecas Nora Ruvalcaba Gámez - Aguascalientes

Rompimiento entre Morena con el PT y el Partido Verde

No todo es miel sobre hojuelas para la Cuarta Transformación, ya que los señalamientos de “ahijados” han complicado la alianza entre Morena y sus eternos socios: el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

Tal es el caso den San Luis Potosí donde no habrá alianza debido a que Morena no aceptó la propuesta del gobernador Ricardo Gallardo Cardona (militante del PVEM), quien apostaba por su esposa, la senadora Ruth González Silva.

No es el único estado, ya que el PT ha pedido que se repitan las encuestas en Guerrero y Colima, ya que se encuentran inconformes con las designaciones.

Información en desarrollo...

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