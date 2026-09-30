El Clan del Malestar: Adán Augusto López y Amílcar Olán, la relación notaria de prestanombres que creció en Tabasco

Alrededor de Adán Augusto López se han documentado una red de al menos 20 empresas relacionadas entre sí que obtuvo contratos públicos por más de dos mil 360 millones de pesos en Tabasco y otros estados; entre los patrones identificados aparecen domicilios compartidos, apoderados comunes y personas registradas como accionistas.

Durante su gobierno en Tabasco, Adán Augusto López otorgó contratos por 592 millones de pesos a compañías que habían utilizado los servicios de su notaría y la de su hermano.

Una investigación documentó que la Notaría 27, de la que Adán Augusto López es titular, dio fe de documentos relacionados con dos inmuebles de Amílcar Olán que posteriormente fueron rentados al Poder Judicial de la Federación; el diario reportó pagos por al menos 58 millones de pesos por esos arrendamientos.