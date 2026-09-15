PT da la espala a Morena y no acepta a Beatriz Mojica como “corcholata” en Guerrero

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció a Beatriz Mojica como la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación Nacional en Guerrero, es decir, la corcholata y posible candidata en las Elecciones 2027; sin embargo, el Partido del Trabajo (PT) desconoció la designación.

Horas después, el dirigente del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real, rechazó el nombramiento al asegurar que la Dirigencia Nacional de Morena no tomó las propuestas del su partido o del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“(...) hasta este momento, salvo que ustedes lo sepan, yo no tengo conocimiento (de) que se haya aplicado una encuesta donde hayan preguntado por las propuestas del PT y las propuestas del Verde”, explicó a los medios de comunicación.

🔴Morena cepilla a Abelina López



Luego de que @PartidoMorenaMx perfiló a Beatriz Mojica (@Beatriz_Mojica) para #Guerrero, Abelina López (@AbelinaLopezR) cuestionó la decisión y aseguró que quienes la celebran están festejando “la crónica de una muerte anunciada”



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PT exige realizar una nueva encuesta en Guerrero

Ante los cuestionamientos sobre lo que ocurrió en la entidad, el dirigente local informó que su partido deberá de hacer una encuesta espejo para poder comparar los resultados mpo

Además, dijo que esperarán el tiempo necesario, pero exigen que las propuestas del Partido del Trabajo sean tomadas en cuenta, tal como pasó en Colima donde dijo que se repetirá el proceso rumbo a las elecciones del próximo año.

“Hoy hay un llamado a los compañeros de Morena, hoy quizá van a deslumbrar a un compañero o compañera, pero tenemos que buscar la forma de que se pueda tomar en cuenta la propuesta del PT y la propuesta del Verde”, continuó.

Alcaldesa de Acapulco con licencia exige otra encuesta

Los problemas para Morena no sólo se quedan en la postura del PT, sino que se sumó la alcaldesa con licencia, Abelina López, quien exigió “una encuesta real”, luego de no ser designada como la corcholata oficial.

De acuerdo a su posicionamiento con la prensa, la política sentenció que “ganaron las encuestas de papel”, pero en las reales el respaldo ciudadano lo tiene ella.

“Morena no abraza personas, abraza principios. Me parece que este es un parteaguas. Quien festeja, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”, puntualizó.

¿Qué pasa con la “corcholata” de Morena en Colima?

El senador y dirigente del PT en Colima, Joel Padilla, adelantó que Morena, PT y PVEM realizarán una encuesta con perfiles de las tres fuerzas políticas para definir al coordinador estatal de la 4T.

Lo anterior lo mencionó, luego de una reunión en donde los tres partidos políticos se comprometieron a que el proceso de selección aún no terminaba.

“Estuve esta semana con mis dirigentes nacionales y nos ratifican que va a hacer una encuesta acordada por los tres partidos, en el cual tendrá que definirse quién encabece esos trabajos de la Cuarta Transformación”, puntualizó.

Conviene recordar que Morena presentó a Rosa María Bayardo como la coordinadora estatal; sin embargo, todo parece indicar que el perfil no fue aceptado por todos.

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