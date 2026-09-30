Mesa República MX: FGR niega orden de aprehensión contra Amílcar Olán tras su localización en Suiza

Amílcar Olán fue localizado en Lugano, Suiza, gracias a una investigación periodística de Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias; reapareció en esa ciudad después de los señalamientos relacionados con sus negocios y contratos gubernamentales.

La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que no existe una orden de aprehensión contra Olán y también negó que haya una investigación contra Andy López Beltrán.

Claudia Sheinbaum sostuvo que la FGR debe actuar si existen elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación, mientras los participantes de la mesa analizaron la actuación de las autoridades frente al caso.