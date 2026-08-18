INE pedirá más de 10 mil mdp para los partidos políticos en 2027: ¿Para cuántas vacunas o escuelas alcanza?

A poco menos de un mes para que comience formalmente el Proceso Electoral 2026-2027, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará este martes 18 de agosto para discutir el anteproyecto de presupuesto, así como la distribución del financiamiento público para los partidos políticos.

Sin embargo, el debate ya ha comenzado entre la ciudadanía debido a que el instituto planea pedir 10 mil 842.6 millones de pesos sólo para los ocho partidos con registro nacional, cifra que podría utilizarse en vacunas o mejorar las escuelas del país.

🗣️🗳️ Conversamos con Edmundo Jacobo (@edmundo_jacobo) sobre la nueva comisión del INE (@INEMexico) para verificar candidaturas y evitar vínculos con el crimen organizado. Una medida que, lejos de blindar el proceso, abre la puerta a la intromisión del gobierno en las elecciones.… pic.twitter.com/nGaQSY7cnS — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Para qué alcanza el presupuesto del INE?

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dejó en claro que el presupuesto para 2027 se debe a que habrá comicios en todas las entidades del país; sin embargo, no deja de sorprender cuánto dinero se va para ese rubro y cómo se descuidan otros aspectos en México.

Por ejemplo, en temas de educación. De acuerdo al programa La Escuela es Nuestra, el mantenimiento y remodelación de cada plantel educativo va desde los 300 a los 500 mil pesos, entonces con el dinero destinado a los partidos políticos se podría equipar y dejar en buenas condiciones alrededor de 21 mil y 36 mil escuelas públicas.

Por otro lado, si ese dinero se destina a becas, tomando en cuenta que la beca para la educación media superior o Rita Cetina dan mil 900 pesos bimestrales, entonces se podría dar 951 mil 105 apoyo educativos, todo con datos públicos de la SEP.

En temas de salud, por ejemplo, si tomamos en cuenta el costo de las dosis en farmacias, se podrían adquirir alrededor de 7.2 millones de dosis de vacunas para el Neumococo, VPH o Tétanos, mismas que en algunas hospitales del país simplemente no aparecen.

Otro caso podría ser en la adquisición de ambulancias, las cuales tienen un costo aproximado de 2.2 a 2.5 millones de pesos (con base en los contratos de adquisición de ambulancias de la Secretaría de Salud), entonces con el presupuesto a los partidos políticos se podrían tener cuatro mil 330 nuevas ambulancias equipadas.

¿Cuánto dinero podría recibir cada partido político en 2027?

Si se aprueba el presupuesto, esto sería lo que recibirían los partidos políticos en 2027:

Morena: tres mil 604.8 millones de pesos

PAN: mil 803.7 millones de pesos

PRI : mil 372. 6 millones de pesos

Movimiento Ciudadano: mil 354.6 millones de pesos

PVEM: mil 167.1 millones de pesos

PT: 946.4 millones de pesos

PAZ: 157.6 millones de pesos

Somos México: 157.6 millones de pesos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.