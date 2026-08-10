Elecciones 2027: Lista de estados que renovarán gubernatura el próximo año

En exactamente un mes, el 10 de septiembre, comienza formalmente el proceso electoral 2026-2027 que concluirá con la elección intermedia del 6 de junio del próximo año.

Sin embargo, uno de los puntos más importantes de este momento será la renovación de 17 gubernaturas, lo que podría cambiar en mapa político-electoral del país rumbo a la renovación de la Presidencia de la República en 2030, el cual actualmente es dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

⚠️ 🏛️ A poco menos de un año de las elecciones de 2027, prácticamente un ejército de Morena (@PartidoMorenaMx) ya está haciendo campaña, o como ellos le llaman, “presencia territorial”. Y todo porque el @INEMexico ya no es árbitro, es jugador y juega del lado del partido… pic.twitter.com/JsjStJUCQI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 8, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Lista de estados que renovarán las gubernaturas

A continuación de mostramos los estados que cambiarán de gubernatura y qué partido político gobierna actualmente:

Aguascalientes, gobernado por el PAN Baja California, gobernado por Morena Baja California Sur, gobernado por Morena Campeche, gobernado por Morena Chihuahua, gobernado por el PAN Colima, gobernado por Morena Guerrero, gobernado por Morena Michoacán, gobernado por Morena Nayarit, gobernado por Morena Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano Querétaro, gobernado por el PAN Quintana Roo, gobernado por Morena San Luis Potosí, gobernado por Partido Verde Sinaloa, gobernado por Morena Sonora, gobernado por Morena Tlaxcala, gobernado por Morena Zacatecas, gobernado por Morena

¿Cuándo comienzan las precampañas y campañas para las elecciones 2027?

De acuerdo al calendario del INE, el proceso interno de los partidos políticos para elegir entre sus integrantes a sus candidatos oficiales, conocido como precampañas, iniciarán la primera semana de enero y finalizarán el 12 de febrero.

Mientras que las campañas sucederán entre el mes de abril y terminarán el 2 de junio de 2027, unos días antes de la elección que podría cambiar el juego de fuerzas en el país.

Otros cargos que estarán en juego durante las elecciones 2027

Más de 20 mil cargos estarán en juego durante los comicios del próximo año:

500 diputados federales

17 gubernaturas

Renovación de 31 congresos locale s

s Presidencias municipales en 30 estados

en 30 estados 16 alcaldías en la Ciudad de México

Juntas municipales en Campeche

en Campeche Regidurías en Nayarit

en Nayarit Presidencias de comunidad en Tlaxcala

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.