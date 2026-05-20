Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Operación Enjambre: Detienen al alcalde de Atlatlahuacan y exalcalde de Yecapixtla, Morelos
/Política/Video

PRI rechaza aplzar elecciones del Poder Judicial

El PRI anunció que votará contra la reforma para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa
Tags relacionados