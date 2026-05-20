PRI rechaza aplzar elecciones del Poder Judicial

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El PRI anunció que votará contra la reforma para aplazar la elección judicial de 2027 a 2028.
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Publicado
20/05/2026
🕐
08:26
Por:
Ximena Ochoa
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