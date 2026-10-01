¿Qué esconde? Jefe de inteligencia de AMLO, Audomaro Martínez, oculta su patrimonio hasta 2029

Durante años la Cuarta Transformación ha dicho que el que nada debe, nada teme; sin embargo, pocos lo aplican y, para no perder la costumbre, tampoco sería el caso de Audomaro Martínez Zapata, extitular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien reservó su declaración patrimonial durante cinco años.

Será hasta 2029 que la población podrá conocer el patrimonio de uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y quien se encargó de la seguridad en el CNI, anteriormente conocido como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

🚨 El general Audomaro Martínez, exjefe del CNI y cercano a AMLO, clasificó como reservada su declaración patrimonial hasta 2029.



El Comité de Transparencia del organismo argumentó la reserva por riesgos a la seguridad nacional.



Vía @El_Universal_Mx pic.twitter.com/xTlzUC0jUn — Juan Pablo de Leo Spínola (@juanpadeleo) October 1, 2026

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Audomaro Martínez oculta su información antes de dejar el cargo

Una investigación de El Universal reveló que Martínez Zapata firmó personalmente para reservar su información patrimonial tan sólo unos días antes de dejar el cargo, lo cual se puede constatar en la resolución CNI/CT/080/24/01.

Ésta fue firmada tres días antes del cambio de sexenio, es decir, el 27 de septiembre de 2024, bajo el argumento de que la información en dichos documentos podría ser utilizada para “potenciar” alguna amenaza a la seguridad nacional.

“Se confirma la RESERVA por un periodo de cinco años de la información de las personas servidoras públicas de este centro (…) para que las declaraciones patrimoniales no se encuentren públicas a través del sistema Declaranet y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)“, menciona el documento.

Declaración de Audomaro Martínez Zapata La información se podrá revisar hasta septiembre de 2029 (Documento obtenido por El Universal)

Las reservas de información en el sexenio anterior

La reserva de información patrimonial Audomaro Martínez dentro del CNI no es el único que se dio en el sexenio anterior, ya que pese a la iniciativa de ser público antes el pueblo, varias cuestiones se mantienen ocultas.

Tal es el caso de:

Se ordenó reservar información y detalles de los operativos de las Fuerzas Armadas

Se clasificó por cinco años (también se abrirán en 2029) el número y rango de elementos militares asignación a la protección del expresidente en su residencia en Palenque, Chiapas

Entonces, se entiende que los temas de seguridad se deben reservar, especialmente en una contexto de violencia generalizada como la que vive México, pero ¿qué pasa con la transparencia de funcionarios públicos?

Esa es la respuesta que aún sigue en el aire porque no es la primera vez ni el primer gobierno que permite esto, pese a las leyes en la materia que llevan años en el país.

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