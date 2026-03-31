México ‘tiró' casi mil millones en vacuna Patria; sigue sin producirla ni aplicarla en 5 años

A casi cinco años de su anuncio como una alternativa nacional contra el Covid-19, la vacuna Patria vuelve a convertirse en centro del debate público, pues a pesar de representar para el país una inversión de casi mil millones de pesos, el Gobierno Federal confirmó que no será aplicada en la temporada invernal 2026-2027.

Asimismo, el gobierno morenista informó que se logró un acuerdo de cooperación con la farmacéutica Pfizer, para transferir al país procesos de producción de vacunas de ARN mensajero (ARNm) contra Covid-19, que se realizarán en una planta de la compañía ubicada en Toluca, Estado de México (Edomex).

Este anuncio puso en alerta a legisladores, que piden claridad sobre qué pasó con uno de los proyectos insignia en materia de salud durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Te contamos, qué pasó con la vacuna Patria, cinco años después.

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CDMX anuncia que no aplicará la vacuna Patria en la temporada invernal 2026-2027

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que, para la próxima campaña de vacunación contra Covid-19, no se contempla el uso de la vacuna Patria, y en su lugar se aplicarán dosis actualizadas de farmacéuticas como Pfizer y Moderna.

La decisión responde a criterios de disponibilidad, eficacia comprobada y aval internacional. Y es que, aunque la vacuna Patria avanzó en distintas fases clínicas, no logró obtener hasta ahora el registro sanitario definitivo.

Este anuncio marca un contraste con la expectativa inicial del proyecto, presentado como una solución nacional que reduciría la dependencia de vacunas extranjeras. Sin embargo, hasta octubre del año pasado la vacuna Patria no contaba con registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Legisladores piden informe sobre gasto millonario para la vacuna Patria

Ante este escenario, legisladores del PRI exigieron un informe detallado sobre el uso de los 973 millones de pesos destinados al desarrollo de la vacuna Patria, cuestionando la falta de resultados tangibles tras años de inversión.

La vacuna Patria fue anunciada, desde 2021,como una apuesta estratégica durante la pandemia de Covid-19, con el objetivo de fortalecer la producción nacional de biológicos.

No obstante, cinco años después y millones de pesos invertidos, la administración de Morena actual confirmó que sí se producirán vacunas contra el Covid-19 en el país, pero definitivamente no será la vacuna Patria.