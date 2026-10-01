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/Política/Nota

Senado aprueba la llamada “Ley Antimemes” con hasta cinco años de prisión y multas de más de un millón de pesos

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, votó en contra y advirtió que la redacción puede dejar zonas grises para la libertad de expresión.

1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

El dictamen fue aprobado en el Senado; en lo general obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra, mientras que en lo particular sumó 68 votos a favor y 34 en contra.

El artículo 403 Bis establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA cuando se utilice a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

Luis Armando Melgar, del Partido Verde, votó en contra y señaló que apoya combatir el fraude y la suplantación, pero consideró que la ley debe ser precisa para evitar interpretaciones que puedan afectar la crítica, la sátira o la libertad de expresión.

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