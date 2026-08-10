Barra Mexicana, Colegio de Abogados advierte sobre censura con lineamientos sobre audiencias

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados aseguró que la libertad de expresión es un derecho fundamental y cualquier propuesta orientada a establecer mecanismos de regulación, como los lineamientos sobre las audiencias, pueden generar censura directa o indirecta.

A través de un comunicado, la “Barra Mexicana” señaló que la libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional y democrático de derecho. “Se trata de un derecho humano reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrumentos internacionales de los que México es parte”.

Ante ello argumentó que su protección no solo ampara el derecho de toda persona a expresar, difundir y recibir ideas e información, sino que constituye una garantía indispensable para la deliberación pública, rendición de cuentas y el funcionamiento de nuestra democracia.

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Desafíos que enfrenta México

La Barra de México mencionó que nuestro país enfrenta importantes desafíos derivados de la desinformación, el uso intensivo de las plataformas digitales y las nuevas tecnologías, así como el uso de procedimientos de propiedad intelectual para limitar el derecho a la información.

No obstante, estos no deben resolverse mediante mecanismos que debiliten las libertades fundamentales, sino con aquellos que fortalezcan la educación cívica, la transparencia, el acceso a la información veraz, la alfabetización digital y la aplicación de los mecanismos jurídicos ya previstos por el orden constitucional.

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