TV Azteca denuncia censura por parte del Gobierno de México: “Son lineamientos diseñados para callarnos”

En la conferencia matutina se atacó al periodista Sergio Sarmiento para desviar la discusión sobre los lineamientos de derechos de las audiencias, mismos con los que buscan callar a México.

TV Azteca aseguró se utilizó un video de hace más de 25 años para desacreditar al periodista. Sostuvo que el debate no es un conflicto entre el Gobierno y un medio de comunicación, sino sobre la libertad de expresión.

También aseguró que los nuevos lineamientos buscan limitar la crítica y calificó las medidas como un intento de “callar a TV Azteca”.