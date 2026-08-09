Grecia Quiroz: Muerte de Carlos Manzo quedará en la historia de México

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, señaló durante su Segundo Informe de Gobierno que la muerte de Carlos Manzo quedará en la historia de México y aunque el dolor puede cambiar la vida, no tiene por qué quedarse impregnado.

Aseguró que ella no buscó estar en lugar de su esposo, sin embargo las circunstancias la colocaron al frente para no fallarle al pueblo, a pesar del miedo y el dolor.

“Uruapan es más grande que cualquier adversidad..a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, hay una esperanza”, dijo.

Grecia Quiroz dijo esto, a pocos días después de la vinculación a proceso de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “R1”, señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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¿Quién es Grecia Quiroz?

Grecia Quiroz es viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado en pleno acto público que celebraba el Día de Muertos. El ataque, que dejó una gran conmoción e indignación nacional, ocurrió el 1 de noviembre en la plaza principal durante la inauguración del tradicional Festival de las Velas.

Tras el asesinato de su esposo, Grecia Quiroz tomó protesta como alcaldesa el 5 de noviembre, en medio de un escenario de violencia que demostró el poder que tiene el crimen organizado en la entidad.

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