Grecia Quiroz ve respaldo de la gente rumbo a las elecciones 2027

La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que ve el respaldo de la gente rumbo a las elecciones 2027, pues a pesar de los obstáculos, cuando hay un pueblo decidido “no se puede negociar”.

En entrevista para adn Noticias, la viuda del exalcalde Carlos Manzo señaló que sí ha pensado en aparecer en la boleta electoral y postularse para la gubernatura, sin embargo es una responsabilidad muy grande y hay muchas adversidades, las cuales se pueden vencer con ayuda del pueblo.

“Vemos las adversidades que el sistema nos pone, los obstáculos que nos quiere poner para poder participar, pero yo creo que cuando hay un pueblo decidido la voluntad no se compra”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Ocupar ese espacio en el gobierno del Estado no es cualquier cosa: Grecia Quiroz

La alcaldesa Quiroz mencionó que ella y su gente deben actuar de manera muy responsable y saben que ocupar dicho espacio en el gobierno del Estado no es cualquier cosa, pero quien lo ocupe debe de encargarse de que las cosas cambien en Michoacán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.