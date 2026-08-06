Callar a México: así operaría el Código de Ética y los defensores de audiencias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentó los Lineamientos Generales para la Protección de Derechos de las Audiencias, los cuales están sometidos a consulta pública desde el pasado 27 de julio hasta el 21 de agosto de 2026.

A través de un comunicado, se anunció también la obligación que tendrán todos los medios de contar con un Código de Ética y deberán asignar a personas defensoras de las audiencias.

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Código de Ética y personas defensoras de audiencias para los medios de comunicación

Según lo estipulado, en este Código de Ética se deberá hacer mención de los derechos de las audiencias; así como definir un proceso para presentar quejas por parte de la persona que actuará como la defensora de las audiencias.

Además, se imponen criterios editoriales y valores, los cuales deberán asegurar que “al difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz”.

En cuanto a las personas defensoras de audiencias, en el caso específico de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas: “la persona defensora deberá provenir de la misma comunidad”, expresa el comunicado.

Entre las características de las personas defensoras se encuentran:

Regirse con imparcialidad

Tener independencia

Ser objetiva

Contar con transparencia

No tener conflicto de interés

Por último, se exige una persona defensora por concesionaria, siempre y cuando se cumpla con la atención a las quejas con base en los lineamientos establecidos. En dado caso de no cumplir, la CRT designará más defensores.

Castigos por vulnerar los derechos de las audiencias

Al contar con este mecanismo de protección a través de quejas, también se tendrá un sistema de castigos si se llegan a incumplir estos derechos.

Si la queja fue presentada por una vulneración de los derechos y no es atendida, la “Comisión Reguladora intervendrá y se impondrán, conforme lo determina la ley, sanciones y multas económicas”.

Alerta por censura a través de estos lineamientos

Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que estos lineamientos tienen un riesgo potencial de iniciar un proceso de censura contra los medios de comunicación, periodistas y plataformas digitales.

“Estamos ante un gobierno stalinista que quiere quedarse con la voluntad popular, que quiere quedarse con los medios de comunicación. Y ellos hacen un falso debate diciendo que es la oposición contra Morena”, señaló Moreira Valdez.

Rubén Moreira aseguró también que instituciones como la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) expresaron su rechazo: “La CIRT está en contra de ese mamotreto. No es un tema entre oposiciones”.

🎙️ ¡Decir la verdad incomoda al poder!



Periodistas de TV Azteca (@Azteca) continúan siendo blanco de hostigamiento por parte del Gobierno Federal por no alinearse al discurso oficial e informar la verdad, porque ahora los espacios gubernamentales se usan para señalar a quienes… pic.twitter.com/DAV7BOaFQj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

Quien también se sumó a estos señalamientos fue la organización “Artículo 19”, expresando su preocupación por estos lineamientos que pondrían en riesgo la libertad de expresión en México y a la independencia editorial.

Por ello, “Artículo 19” participará en esta consulta pública, aportando observaciones jurídicas y de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales con respecto al derecho a la información.

Y es que estos nuevos lineamientos no son solamente una disputa entre el gobierno y los medios de comunicación, también ponen en riesgo el derecho a la información de cada mexicano para investigar, opinar y decidir.

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