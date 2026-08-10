Políticos de Morena se dan la gran vida en Europa: Así la doble moral de la austeridad

Mientras millones de mexicanos luchan por llegar a fin de mes con un salario mínimo que no alcanza ni para la canasta bábica, algunos de los funcionarios y legisladores de Morena y de los más cercanos al discurso de la “austeridad republicana” se pasearon por las calles más lujosas de Europa durante sus vacaciones. Y no precisamente en plan mochilero.

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Layda Sansores en Madrid: boutiques, lujo y cero austeridad

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue captada recorriendo la famosa calle Serrano, conocida como el corazón de la “milla de oro” madrileña, rodeada de boutiques de marcas de lujo.

Ella voló en primera clase, muy lejos de los taxis y combis que en Campeche siguen atrapados en conflictos entre concesionarios y transportistas pirata.

Cuauhtémoc Blanco: mariscos de lujo en Barcelona

El exgobernador de Morelos y actual diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, también apareció en España, específicamente en una exclusiva marisquería de Barcelona, donde el consumo promedio por persona ronda los 4,000 pesos. Eso equivale exactamente a la quincena de un trabajador con salario mínimo. .

Napoleón Gómez Urrutia: Portugal de cinco estrellas

El senador de Morena y líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, eligió Portugal para sus vacaciones. Se hospedó en un hotel cuya noche cuesta 7,000 pesos. El mismo hombre que dice representar a los trabajadores.

Ellos lo llaman austeridad... El pueblo lo llama despilfarro con dinero ajeno.

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