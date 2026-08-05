“Censura disfrazada de protección”, así ve Roberto Ruíz los cambios a la Ley de Telecomunicaciones

El gobierno federal presentó este martes un decreto que, según afirma, busca garantizar la “transparencia total” en el ejercicio de los recursos públicos y el actuar de las autoridades. Sin embargo, el periodista Roberto Ruiz consideró que la medida, lejos de fortalecer el acceso a la información, mantiene abiertos los mecanismos para reservar datos de interés público y refuerza el control sobre los medios de comunicación.

De acuerdo con el anuncio, el decreto obligará a todas las autoridades, entidades y órganos de los tres niveles de gobierno a transparentar su actuación y el uso de dinero público. También alcanzará a organismos autónomos, partidos políticos y fideicomisos.

Uno de los principales cambios es la reducción de las causas para reservar información. De las 17 existentes, únicamente permanecerán dos, relacionadas con la seguridad nacional, lo que Ruiz ve como amplio y sujeto a interpretaciones que pueden facilitar la opacidad.

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Esa excepción podría seguir utilizándose para clasificar información durante años cuando resulte incómoda para el gobierno, especialmente aquella relacionada con presuntos casos de corrupción, negligencia o decisiones de interés público.

El periodista de TV Azteca también cuestionó que el decreto no modifica los plazos de reserva ni los mecanismos para ampliar el tiempo en la información puede permanecer oculta, por lo que consideró que los cambios son insuficientes para garantizar un acceso efectivo a los datos públicos.

Lineamientos para callar a TV Azteca

A la par del anuncio sobre transparencia, también expresó sus críticas por las nuevas disposiciones en materia de protección a las audiencias. Aunque el gobierno sostiene que serán los ciudadanos quienes presenten las quejas y que la autoridad no intervendrá en su resolución, opositores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión aseguran que existe el riesgo de que estas herramientas sean utilizadas para presionar o desacreditar a medios de comunicación críticos.

Apuntó que, desde la conferencia matutina, se ha descalificado de manera reiterada a diversos medios y periodistas, a quienes se ha acusado de actuar como “aparatos de propaganda”, lo que, afirman, genera un ambiente adverso para el ejercicio del periodismo.

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