Medios y periodistas mienten; el gobierno controla la narrativa a través de paleros

Medios públicos han sido desmantelados por el régimen para convertirlos en paleros y controlar lo que se le informa a la población. Todo esto en medio de los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias.

La consigna es “no tocar los contenidos”; sin embargo, muchos medios y periodistas han cedido ante esta presión para ser parte de la ideología del gobierno y unirse a su narrativa. Pero la buena noticia, es que tú aún puedes elegir y decir lo que piensas (por ahora).

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