Alito Moreno denunció al INE ante el Departamento de Estado de EUA por actos censura a favor de Morena

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, denunció al Instituto Nacional Electoral (INE) por censura a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ante el Departamento de Estado de Estados Unidos (EUA).

Por medio de redes sociales, el también senador dio a conocer que solicitó a las autoridades estadunidenses investigar a Arturo Castillo Loza, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, consejeros del INE, luego de que le prohibieran nombrar como “narcopartido” a Morena.

“Desde el PRI vamos a defender nuestra libertad de expresión y utilizaremos todas las vías legales e internacionales para que se conozca lo que está sucediendo”, se pudo leer este lunes 10 de agosto.

Presenté, hace unos momentos, una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los Consejeros del @INEMexico Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, a la luz de la Global Magnitsky… pic.twitter.com/eBi6R5bFYf — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 10, 2026

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¿Por qué Alito Moreno denunció al INE ante el Departamento de Estado de EUA?

Su argumento estaría basado en la ley Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Materia de Derechos Humanos, en español), la cual permite a EUA imponer sanciones o restringir el acceso a su territorio a aquellos que hayan violado derechos humanos o que cometan actos de corrupción.

El priista aseguró que su denuncia está sustentada en la sanción al juez brasileño Alexandre de Moraes, en julio de 2025, luego de que ser encontrado culpable de ir en contra de la libertad de expresión, así como perseguir opositores políticos.

“Ese antecedente demuestra que las autoridades estadunidenses ya han utilizado sus herramientas para responder frente a conductas que consideran graves afectaciones a la libertad de expresión”, redactó.

PRI seguirá denuncia la censura de Morena en México

El presidente priista adelantó que próximamente presentarán denuncias ante otros organismos internacionales como la ONU, OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que consideran que Morena continúa dañando y destruyendo el régimen democrático del país.

“En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”, finalizó.

¿Por qué el INE prohibió al PRI decirle “narcopartido” a Morena?

El pasado 29 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al líder priista y a las cuentas del partido político bajar alrededor de nueve publicaciones de redes sociales donde se referían a Morena como “narcopartido”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

Y es que, de acuerdo a los consejeros, no existen argumentos sólidos en contra del partido en el poder para recibir esos adjetivos; sin embargo, el PRI acusó a este acto de censura, ya que recordó la acusación de EUA contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el exgobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de tener nexos con el crimen organizado.

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