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Nuevos lineamientos ponen en riesgo la libertad de decidir cómo y dónde informarse: Amedi

Jorge Bravo habla sobre el riesgo a la libertad de expresión y las posibles multas sobre los medios de comunicación

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Por: Pablo Godoy

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), aclara que los derechos de las audiencias de antes tenían un regulador independiente; sin embargo, ahora depende del gobierno y podría decidir algún tipo de censura.

Esto es un tema delicado y peligroso, ya que el regulador ahora podría multar a las empresas de radio y/o televisión. Pero siempre, la audiencia debe tener el derecho a decidir dónde y cómo informarse.

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