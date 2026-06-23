A casi dos meses de que el gobierno de Estados Unidos lo acusó de nexos con grupos del narcotráfico, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Enrique Inzunza, sigue sin asistir a las sesiones en la Cámara Alta.

Tras ausentarse de una reunión virtual de la Comisión de Derechos Humanos el pasado lunes 22 de junio, el legislador acumuló 50 faltas, periodo que coincide con los señalamientos en su contra.

Pese a no asistir, el morenista sigue cobrando su salario y dieta como integrante del Poder Legislativo, ya que días antes aseguró que seguirá en el cargo porque fue electo hasta 2030 por “el pueblo de Sinaloa”.

¡Pero bien que cobra!🛑

El narcopolítico, Enrique inzunza (@InzunzaCazarez) volvió a faltar a la sesión del Senado y ya acumula 50 faltas desde que fue acusado por #EEUU.

A pesar de que la sesión de este lunes fue virtual, el narcosenador tampoco se dio el lujo de trabajar...

Y… pic.twitter.com/4DVC8PyqLL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 23, 2026

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Queda en video la ausencia de Enrique Inzunza como senador

Su ausencia en el pase de lista de la comisión no quedó en la nada, pues quedó grabado y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, ya que ni sus compañeros entendieron qué pasaba.

Pese a su ausencia y críticas, Inzunza publicó en su cuenta de X una especie de reflexión, inspirada en Benito Juárez, sobre cómo va a responder ante los supuestos “ataques” de los que es víctima por parte de la “derecha conservadora”.

“Don José María Igleses, ante la embestida de la derecha conservadora de entonces en contra del presidente Juárez, redactó en su cuenta de X, mismo que estuvo acompañado de dos fotografías.

Conviene recordar que semanas atrás, el senador indicó que no asistiría a las sesiones de la Comisión Permanente para “no ofrecer a los personeros de la derecha conservadora un espectáculo indigno”.

¿Por qué EUA acusó a Enrique Inzunza?

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York abrió una investigación contra el senador, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como ocho funcionarios más por presuntos nexos con el crimen organizado.

Específicamente, son señalados por presunto tráfico de drogas, de armas y asociación delictuosa (con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos).

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