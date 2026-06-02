Pese acusaciones en EUA, Morena no expulsará a Rocha Moya, Inzunza y Juan de Dios Mendívil

En Morena no hay planes de expulsar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza y Juan de Dios Mendívil, de acuerdo con palabras de su propia dirigente nacional, Ariadna Montiel.

La dirigente morenista afirmó que los tres personajes señalados por el Departamento de Justicia estadunidense, junto con otras 6 personas, permanecerán afiliados a Morena mientras “no exista una resolución” de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre supuestos vínculos con el grupo delictivo conocido como “Los Chapitos”.

Al igual que el Gobierno de México, Montiel recalcó que “solo son señalamientos”, y añadió que ello favorecería “actos de injerencia con otros territorios”.

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Morena esperará resolución de la FGR para actuar

La líder de Morena añadió que esperarán la resolución de la FGR para posteriormente actuar.

“Vamos a esperar que se presenten las pruebas, vamos a estar atentas y atentos a las investigaciones que ya está haciendo la FGR y vamos a esperar el resultado de ello”, adelantó, y también destacó que dos de los tres implicados se separaron de sus respectivos cargos.

Montiel también señaló que las decisiones de separarse de sus respectivos cargos como gobernador y alcalde Rocha Moya y Mendívil fueron personales, y recordó que Inzunza será responsable de tomar una decisión próximamente.

¿Qué pasó con Enrique Inzunza?

El pasado 28 de mayo, Enrique Inzunza solicitó una licencia para ausentarse del Senado en el inicio del periodo extraordinario donde se discutirían varias reformas.

El senador morenista estuvo ausente por cerca de 10 horas y solicitó reincorporarse a su cargo. Ese mismo día, Inzunza fue visto en la ceremonia de graduación de una de sus hijas, en una universidad privada de Culiacán, Sinaloa.

La semana pasada, Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Asuntos Relevantes de la FGR, informó que cinco de los 10 señalados ya declararon ante la institución.

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